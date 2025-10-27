Jedna noc, 87 zniszczonych aut. Szukają dwóch zamaskowanych sprawców

Zamaskowani wandale przecięli opony w 87 autach Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 października nad ranem na ulicy Przyjaźni we Wrocławiu.

- Doszło do uszkodzenia 87 pojazdów poprzez przecięcie w nich opon. Zostało przyjętych 24 zawiadomień od pokrzywdzonych. Trwają czynności zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego i ustalenia sprawców tego czynu. Wiadomo, że sprawców było dwóch i byli zamaskowani. Ostrym, nieznanym narzędziem przecięli opony - wyjaśnia aspirant sztabowy Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu.

- Wczoraj wyszedłem z domu, chciałem jechać na miasto samochodem, ale zobaczyłem, że prawie wszystkie opony są zniszczone jakimś nożykiem - opowiada jeden z mieszkańców. Mieszkająca w okolicy kobieta mówi z kolei: - Z rana, kiedy wyszłam do samochodu, by jechać - zobaczyłam, że dwie opony są uszkodzone. Sąsiedzi mają to samo. Zgłosiliśmy sprawę na policję, czekamy.

- W niektórych przypadkach to była jedna opona, a w niektórych nawet cztery opony. Smutno to wszystko komentować. Zrobimy wszystko, żeby znaleźć sprawców i przekazać ich organom ścigania. Musimy tutaj polepszyć oświetlenie, bo z tego, co słyszałem sprawcy zostali nagrani przez kamery w jednym z samochodów, ale oni byli w kominiarkach, więc ciężko będzie ich zidentyfikować - podkreśla kolejny z poszkodowanych wrocławian.

