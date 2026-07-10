Wrocław Pięć pasażerek wyprowadzili z samolotu, do Chorwacji nie poleciały Oprac. Svitlana Kucherenko |

Eksperci o procedurze bezpieczeństwa w samolotach Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Maciej Kulczyński/PAP

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Do zdarzenia doszło 9 lipca. Funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na lotnisku Wrocław-Strachowice po zgłoszeniu o agresywnie zachowujących się pasażerkach samolotu do Chorwacji.

"Powodem było niewłaściwe zachowanie pięciu obywatelek Polski, które nie wykonywały poleceń załogi, zakłócały porządek na pokładzie samolotu oraz wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami" - informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Z samolotu wyprowadzili je strażnicy graniczni

W sieci pojawiło się krótkie nagranie z pokładu. Widać na nim kłótnię kobiet, prawdopodobnie koleżanek. Padają wyzwiska. Po interwencji strażników granicznych rozległy się brawa.

Zachowanie kobiet wskazywało, że mogą być pijane. Jak poinformowała Straż Graniczna, trzy kobiety były pod wpływem alkoholu.

"Pasażerki ukarano mandatami, jednak najbardziej dotkliwą konsekwencją ich zachowania była decyzja kapitana samolotu o skreśleniu z listy pasażerów lotu. Kobiety nie poleciały na wakacje do Chorwacji" - dodali strażnicy graniczni.

Mandaty i utracone wakacje

Straż Graniczna przypomina, że kapitan statku powietrznego odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na pokładzie i ma prawo odmówić przewozu pasażerom, których zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi podczas lotu. Funkcjonariusze podkreślają również, że nieodpowiedzialne zachowanie, zwłaszcza po spożyciu alkoholu, może zakończyć się nie tylko mandatem, ale również skreśleniem z listy pasażerów oraz dodatkowymi kosztami.

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