Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Ewakuacja aquaparku we Wrocławiu. Dym w obiekcie

|
Aquapark we Wrocławiu
Ewakuacja Aquaparku Wrocław
Źródło wideo: Kontakt24 / PE
Źródło zdj. gł.: Kotnakt24/PE
Aquapark Wrocław został ewakuowany. Na jego terenie doszło do zwarcia elektrycznego, które spowodowało zadymienie części rekreacyjnej. Wiadomo, do kiedy obiekt będzie nieczynny.

"Z uwagi na zwarcie elektryczne w piecu halodarium, w krytej części rekreacyjnej Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej, i pojawienie się zadymienia, byliśmy zmuszeni ewakuować obiekt" - poinformowano w oświadczeniu.

Straż pożarna na terenie Aquaparku Wrocław

Aquapark przekazał, że pracownicy "usunęli zagrożenie", a straż pożarna następnie przystąpiła do oddymiania.

W oświadczeniu czytamy, że "na ten moment Aquapark Wrocław będzie nieczynny do godziny 12.00".

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
24 min
CnB_szmatecki_3
PremieraKrytykowało go nawet PiS. "Człowiek, na którego trzeba uważać"
Artur Warcholiński
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
WrocławStraż pożarna
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Słubice latem
Tu temperatura przekroczyła 30 stopni
METEO
Rozmowa z Henrykiem Sawką
Z humorem o Szczecinie. Urodzinowe spotkanie z Henrykiem Sawką
25 lat TVN24
"Jesteśmy stąd". Urodziny TVN24 w Szczecinie
"Jest bardzo ciepło, bardzo miło, sporo cienia". Czekamy na was w Szczecinie
25 lat TVN24
imageTitle
Obrońca tytułu na drodze rewelacji mundialu. "Wszystko jest możliwe"
EUROSPORT
Mieszkańcy Radomska byli zmuszeni korzystać z beczkowozów
Dwie awarie w jednym czasie. Woda wraca już do mieszkań
Radomsko
Kopalnia Wujek - pomnik zastrzelonych górników
Blisko sto hektarów znakomicie usytuowanego terenu w Katowicach. Co dalej?
Mateusz Czajka
24 min
pc
Co zrobi zdesperowany Putin? "Istnieje groźba eskalacji"
Jacek Stawiski
Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
Rolkarze, przemarsze i koncerty. Będą duże utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
Urodziny TVN24 w Szczecinie. Rozmowa z Adamem Zadwornym
"W tej akcji ratunkowej wszystko poszło nie tak"
25 lat TVN24
Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Auto utknęło, pociąg je staranował. Nagranie
Witanów
eurojackpot wyniki losowania loteria
Potężna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Piknik na Zamku Królewskim
Koncerty, teatr i pokazy dawnych pojedynków. Piknik na Zamku Królewskim
WARSZAWA
imageTitle
Pomylił autobusy. Zabawna wpadka reprezentanta Niemiec
EUROSPORT
Warszawa gotowa na upały
Beczkowozy, miejsca chłodu i kurtyny wodne. Gdzie szukać wytchnienia od upału
WARSZAWA
opalanie krem filtr shutterstock_2144157169_1
Co zrobić po oparzeniu słonecznym? Specjalistka radzi
METEO
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w weekend
BIZNES
imageTitle
Poznaliśmy kolejne pary 1/16 finału. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
Policja weszła na posesję (zdjęcie ilustracyjne)
Ośmiolatka pogryziona. "Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę"
SOSNOWIEC
Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk
"Wierzę, że przyjdzie taki dzień, że stanie na nogi". Trwa zbiórka dla Michaliny
Szczecin
Zakład Karny w Rzeszowie (zdjęcie ilustracyjne)
Wychodzą na wolność, a tam "inny świat". "Przytłacza mnie ta rzeczywistość"
Polska
Słońce, upał
"Unikaj wysiłku fizycznego"
METEO
Upalnie, gorąco
Jak długo żar będzie płynąć do Polski. Mapy
METEO
Prace w dawnej wsi Puźniki w obwodzie tarnopolskim
Koniec drugiego etapu poszukiwania ofiar w Puźnikach. Minister o "trudnej wiadomości"
Polska
shutterstock_2299730623
Krótka panika, szybki powrót. "Choć na chwilę wyrwać się z domu"
Maja Piotrowska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli
Wenezuela znów zadrżała. Rodriguez na łączach z Trumpem i Rubio
Świat
Iran
Marciniak anulował gola. Iran strącony do piekła
EUROSPORT
belgiaGettyImages-2283513269
Pokaz siły Belgii. Awans z przytupem
EUROSPORT
Wydano ostrzeżenia przed upałem
Ekstremalny upał. Czerwone alarmy w większości kraju
METEO
Pogoda, Warszawa
Rekord ciepła, ostrzeżenia przed upałami, akcje ratunkowe na wodzie
TO WARTO WIEDZIEĆ
24 min
CnB_szmatecki_3
PremieraKrytykowało go nawet PiS. "Człowiek, na którego trzeba uważać"
Artur Warcholiński

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica