Wrocław Ewakuacja aquaparku we Wrocławiu. Dym w obiekcie Kuba Koprzywa |

Ewakuacja Aquaparku Wrocław Źródło wideo: Kontakt24 / PE Źródło zdj. gł.: Kotnakt24/PE

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Z uwagi na zwarcie elektryczne w piecu halodarium, w krytej części rekreacyjnej Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej, i pojawienie się zadymienia, byliśmy zmuszeni ewakuować obiekt" - poinformowano w oświadczeniu.

Straż pożarna na terenie Aquaparku Wrocław

Aquapark przekazał, że pracownicy "usunęli zagrożenie", a straż pożarna następnie przystąpiła do oddymiania.

W oświadczeniu czytamy, że "na ten moment Aquapark Wrocław będzie nieczynny do godziny 12.00".

OGLĄDAJ: TVN24