Ewakuacja aquaparku we Wrocławiu. Dym w obiekcie
"Z uwagi na zwarcie elektryczne w piecu halodarium, w krytej części rekreacyjnej Aquaparku Wrocław przy ul. Borowskiej, i pojawienie się zadymienia, byliśmy zmuszeni ewakuować obiekt" - poinformowano w oświadczeniu.
Straż pożarna na terenie Aquaparku Wrocław
Aquapark przekazał, że pracownicy "usunęli zagrożenie", a straż pożarna następnie przystąpiła do oddymiania.
W oświadczeniu czytamy, że "na ten moment Aquapark Wrocław będzie nieczynny do godziny 12.00".
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvn24.pl