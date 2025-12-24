Kłótnia zakończona tragedią, nie żyje mężczyzna

Do zdarzenia doszło w powiecie świdnickim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do tragedii doszło w przeddzień Wigilii, we wtorek, 23 grudnia, około godziny 21:30 w Witoszowie Dolnym w gminie Świdnica (Dolnośląskie).

- Policja została poinformowana, że pomiędzy dwoma osobami doszło do sprzeczki. Jedna miała drugą ugodzić nożem. Policjanci przybyli na miejsce wraz z pogotowiem, które stwierdziło zgon 65-letniego mężczyzny - przekazał tvn24.pl przekazał prokurator Marek Rusin z Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że to najprawdopodobniej była żona zadała ciosy byłemu mężowi.

- Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora, ofiara miała rany kłute - poinformował prokurator Rusin.

Zatrzymano trzy osoby

Kobieta została zatrzymana. W mieszkaniu przebywały również dwie inne osoby - one także zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy.

Śledczy ustalają dokładne okoliczności tragedii. Czynności są prowadzone w kierunku zabójstwa. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD