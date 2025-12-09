Źrebak utknął na piętrze stodoły. Pomogli strażacy

Do niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę, 7 grudnia w miejscowości Święty Marek. Strażacy zostali zadysponowani do uwięzionego źrebaka na piętrze stodoły, który nie mógł samodzielnie zejść.
Strażacy zabezpieczyli miejsce, oświetlili teren i przygotowali sprzęt do akcji ratunkowej.
"Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz weterynarii podał młodemu koniowi lek usypiający. Po uśpieniu, zwierzę ewakuowano z poddasza na zewnątrz budynku" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Oleśnicy