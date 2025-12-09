Źrebak utknął na piętrze stodoły. Pomogli strażacy

Do zdarzenia doszło w powiecie oleśnickim (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niecodziennego zdarzenia doszło w niedzielę, 7 grudnia w miejscowości Święty Marek. Strażacy zostali zadysponowani do uwięzionego źrebaka na piętrze stodoły, który nie mógł samodzielnie zejść.

Koń na poddaszu stodoły Źródło: KP PSP w Oleśnicy

Strażacy zabezpieczyli miejsce, oświetlili teren i przygotowali sprzęt do akcji ratunkowej.

"Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz weterynarii podał młodemu koniowi lek usypiający. Po uśpieniu, zwierzę ewakuowano z poddasza na zewnątrz budynku" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Źrebak utknął na piętrze stodoły Źródło: KP PSP w Oleśnicy

Strażacy ewakuowali młodego konia z piętra stodoły Źródło: KP PSP w Oleśnicy

OGLĄDAJ: TVN24 HD