Sprawdzą system alarmowy na terenie całego województwa dolnośląskiego. Zawyją syreny

Rodzaje sygnałów alarmowych w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w piątek, 19 grudnia, na terenie całego regionu odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie sprawności syren alarmowych oraz procedur ich uruchamiania przez służby.

W ramach testu o godz. 11 zostanie ogłoszony alarm (sygnał modulowany przez 3 minuty), a o godz. 11:30 nastąpi jego odwołanie (sygnał ciągły przez 3 minuty).

Rozwiń

- Syreny są tylko jednym z elementów całego systemu i oczywiście one też będą sprawdzone w trakcie tego testowania. Przy okazji tych ćwiczeń sprawdzamy, jak działają całe procedury i jak działają poszczególne służby odpowiedzialne w tym procesie ostrzegania mieszkańców całego województwa - przekazał tvn24.pl Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego.

Ćwiczenie ma charakter wyłącznie treningowy i nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców.

- Dzisiaj został wysłany alert RCB do wszystkich osób przebywających na terenie Dolnego Śląska z informacją, że będą przeprowadzane ćwiczenia między 11 a 11.30 i właśnie z taką informacją, żeby zachować spokój, bo będą to tylko ćwiczenia - dodaje.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"UWAGA! 19 grudnia w godzinach 11:00-11:30 na terenie województwa dolnośląskiego odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój!"



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa dolnośląskiego. pic.twitter.com/tC4wr3WJ9r — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 19, 2025 Rozwiń

O sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych można przeczytać w Poradniku Bezpieczeństwa. Poradnik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.duw.pl.

Sygnały alarmowe w Polsce

W Polsce dostępne są obecnie dwa rodzaje sygnałów alarmowych. Pierwszy - ogłoszenie alarmu - to ciągły, modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty. Ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez trzy minuty oznacza natomiast odwołanie alarmu.

Sygnały alarmowe w Polsce Źródło: "Poradnik bezpieczeństwa"

OGLĄDAJ: Zełenski w Polsce. Transmisja w TVN24