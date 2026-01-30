Chciał oszukać na Blika, ale trafił na policjanta. Okazało się, że oszust to 15-latek

Oszust trafił na policjanta - skończyło się zatrzymaniem 15‑latka Źródło: Dolnośląska policja

Funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich powstrzymał próbę oszustwa metodą na Blik. Do policjanta, w czasie wolnym od służby, napisała osoba podszywająca się pod jego znajomego. Wiadomości były wysyłane z konta kolegi funkcjonariusza, które jak się okazało po rozmowie z nim, zostało wcześniej przejęte przez nieznane osoby.

Funkcjonariusz postanowił wykorzystać sytuację, kontynuując korespondencję z oszustem, generując kod Blik, ale nie zatwierdzając transakcji.

"W trakcie finalizacji transakcji pojawiła się bowiem informacja, która interesowała go najbardziej – lokalizacja wypłaty. Ta miała nastąpić w Sosnowcu, w bankomacie przy jednym z tamtejszych urzędów" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Policjant poinformował o całej sytuacji kolegów z Sosnowca, w międzyczasie prowadził dalej rozmowę z oszustami, tłumacząc brak wypłaty, między innymi, "problemami technicznymi", "zawieszającą się aplikacją" i koniecznością "spróbowania z innego konta".

15-letni oszust

Dzięki skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Sosnowcu przy bankomacie zatrzymali 15-letnigo mieszkańca miasta. Przy nieletnim policjanci znaleźli znaczną ilość gotówki. Według ustaleń śledczych, tego dnia oszukanych tą metodą było więcej, sprawa ma charakter rozwojowy.

15-latek został doprowadzony do Sądu Rodzinnego w Tarnowskich Górach, który zdecydował o umieszczeniu go w schronisku dla nieletnich. Za udział w tym procederze będzie odpowiadał za czyn karalny na podstawie Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

