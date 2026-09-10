Wrocław Siedem podpaleń w Legnicy. Policja zatrzymała 35-latka Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Po serii podpaleń w Legnicy, zatrzymano 35-latka Źródło wideo: Dolnośląska policja Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja

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Od soboty do wtorku w Legnicy (Dolny Śląsk) doszło do siedmiu podpaleń.

- Ogień pojawiał się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje - powiedziała asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Seria pożarów Legnicy Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

Płonęły: skrzynki zasilające maszt telekomunikacyjny, budynek gospodarczy, w którym nadpaleniu uległy również skrzynki elektryczne i klimatyzator, drewniana stodoła, tuje rosnące wzdłuż ogrodzeń, plandeka samochodu oraz kable i szafa elektryczna zasilające stację masztu telekomunikacyjnego.

Jak podkreśla aspirant Tersa, policjanci od początku traktowali sprawę priorytetowo. Zbierali materiały, analizowali dane i tropy. Do podejrzewanego 35-latka dotarli dzięki pracy operacyjnej. Jeszcze tego samego dnia zaplanowano zatrzymanie. Wtedy doszło do kolejnego zdarzenia.

Podpalano nie tylko elementy infrastruktury, ale też roślinność Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

- Mężczyzna podpalił tuje przy jednej z ulic w Legnicy. Kiedy zaczął uciekać, świadkowie natychmiast ruszyli za nim. Wsiedli do swoich pojazdów i rozpoczęli pościg, jednocześnie powiadamiając policję. Przez cały czas nie tracili mężczyzny z oczu. Na bieżąco przekazywali informacje dotyczące jego położenia i kierunku, w którym się przemieszczał. Ich postawa zasługuje na szczególne uznanie - podkreśliła policjantka.

Mężczyzna został złapany.

Powiedział, że "przez chwilę miał władzę w mieście"

Po zatrzymaniu policjanci przeszukali mieszkanie 35-latka. Znaleźli ubrania, w których świadkowie widzieli mężczyznę w poprzednich dniach, w miejscach, gdzie dochodziło właśnie do podpaleń.

Sprawca brał na celownik różne obiekty Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

- Sprawca podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział, że "przez chwilę miał władzę w mieście”. Nie tłumaczył konkretnie motywu swojego działania - przekazała asp. Tersa.

Jeszcze w czwartek, mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące podpaleń. Prokurator skieruje do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt.

- Mieszkańcy na pewno odetchnęli z ulgą. Wszyscy słyszeli o tej serii. Budziło to pewien niepokój. Natomiast my od początku robiliśmy swoje - dodaje policjantka.