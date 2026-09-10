Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Siedem podpaleń w Legnicy. Policja zatrzymała 35-latka

|
Seria pożarów Legnicy
Po serii podpaleń w Legnicy, zatrzymano 35-latka
Źródło wideo: Dolnośląska policja
Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po serii podpaleń w Legnicy, policjanci zatrzymali 35-latka. W jego mieszkaniu znaleziono ubrania, w których był widziany w pobliżu miejsc, gdzie dochodziło do pożarów. Mężczyzna powiedział policjantom, że "przez chwilę miał władzę w mieście".

Od soboty do wtorku w Legnicy (Dolny Śląsk) doszło do siedmiu podpaleń.

- Ogień pojawiał się w różnych miejscach miasta, a część podpaleń dotyczyła infrastruktury, której uszkodzenie mogło powodować poważne konsekwencje - powiedziała asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Seria pożarów Legnicy
Seria pożarów Legnicy
Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

Płonęły: skrzynki zasilające maszt telekomunikacyjny, budynek gospodarczy, w którym nadpaleniu uległy również skrzynki elektryczne i klimatyzator, drewniana stodoła, tuje rosnące wzdłuż ogrodzeń, plandeka samochodu oraz kable i szafa elektryczna zasilające stację masztu telekomunikacyjnego.

Jak podkreśla aspirant Tersa, policjanci od początku traktowali sprawę priorytetowo. Zbierali materiały, analizowali dane i tropy. Do podejrzewanego 35-latka dotarli dzięki pracy operacyjnej. Jeszcze tego samego dnia zaplanowano zatrzymanie. Wtedy doszło do kolejnego zdarzenia.

Podpalano nie tylko elementy infrastruktury, ale też roślinność
Podpalano nie tylko elementy infrastruktury, ale też roślinność
Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

- Mężczyzna podpalił tuje przy jednej z ulic w Legnicy. Kiedy zaczął uciekać, świadkowie natychmiast ruszyli za nim. Wsiedli do swoich pojazdów i rozpoczęli pościg, jednocześnie powiadamiając policję. Przez cały czas nie tracili mężczyzny z oczu. Na bieżąco przekazywali informacje dotyczące jego położenia i kierunku, w którym się przemieszczał. Ich postawa zasługuje na szczególne uznanie - podkreśliła policjantka.

Mężczyzna został złapany.

Powiedział, że "przez chwilę miał władzę w mieście"

Po zatrzymaniu policjanci przeszukali mieszkanie 35-latka. Znaleźli ubrania, w których świadkowie widzieli mężczyznę w poprzednich dniach, w miejscach, gdzie dochodziło właśnie do podpaleń.

Sprawca brał na celownik różne obiekty
Sprawca brał na celownik różne obiekty
Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

- Sprawca podczas wykonywanych czynności miał sprawiać wrażenie zadowolonego z tego, co zrobił. Powiedział, że "przez chwilę miał władzę w mieście”. Nie tłumaczył konkretnie motywu swojego działania - przekazała asp. Tersa.

Jeszcze w czwartek, mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące podpaleń. Prokurator skieruje do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt.

- Mieszkańcy na pewno odetchnęli z ulgą. Wszyscy słyszeli o tej serii. Budziło to pewien niepokój. Natomiast my od początku robiliśmy swoje - dodaje policjantka.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPożarysamochody
Czytaj także:
Próba instalacji świetlnej Tribute in Light przed 25. rocznicą zamachów z 11 września
2977 dronów nad Nowym Jorkiem. Zobacz niezwykłe widowisko
Świat
79-latek zjechał ze skarpy i potrącił trzy osoby
Wyjeżdżał z parkingu, potrącił dwie kobiety i dziecko
Lublin
Nowe progi na Solnej
Tu doszło do tragedii. Kierowcy omijają progi na Solnej. Sypią się mandaty
Kraków
Podatek za dom to jedynie ponad 30 zł rocznie
Przeszedł na emeryturę i nie dzierżawi już ziemi. Dostał do zapłaty 50 razy wyższy podatek
Białystok
Awaryjna zjeżdżalnia uruchomiona przypadkiem tuż przed wylotem prezydenta
Tuż przed wylotem Trumpa uruchomiła się awaryjna zjeżdżalnia
Świat
Posiedzenie rządu w Warszawie - 14 lipca
Powrót CPN? "Na takie rozwiązania rząd by się zgodził"
BIZNES
imageTitle
Tak polski klub wita nowego zawodnika. O co tu chodzi?
EUROSPORT
Michał Sopiński
Jest ostateczna decyzja w sprawie rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości
Polska
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekł i tego samego dnia przyszedł do komisariatu
Trójmiasto
Wypadek w Mszczonowie
Pijany jechał 227 kilometrów na godzinę. Doszło do wypadku, zginął pasażer. Wyrok
WARSZAWA
Sam Altman
Bezpieczeństwo priorytetem. OpenAI apeluje o regulacje
BIZNES
Susza w Wielkiej Brytanii
Za nami najgorętszy miesiąc w historii pomiarów
METEO
imageTitle
SMS trenera Jagiellonii do sędziego. "Żeby z Nami współpracował"
EUROSPORT
Radosław Piesiewicz doprowadzany do siedziby prokuratury w Katowicach
Jest zażalenie na areszt dla Piesiewicza
Polska
austria policja shutterstock_2413172797
40-latka zmarła po gwałcie. Dwóch mężczyzn z zarzutami, w tym mąż kobiety
Świat
W beczkach było niemal 500 litrów zacieru
Zlikwidowali bimbrownię. "Niemal 500 litrów zacieru"
Białystok
Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim
Lokomotywa i dwa wagony do kasacji. PKP o wznowieniu ruchu po wypadku
Mazowieckie
BANKOMAT
Obowiązkowe nagrania z bankomatów i kary za zasłanianie twarzy
BIZNES
Apple
Apple stawia na składany telefon. Pierwszy sprawdzian nowego szefa
BIZNES
Pływalnia MOSiR w Mielcu
12-latka pod wodą przez ponad trzy minuty. Akt oskarżenia wobec ratowników
Rzeszów
Karol Nawrocki
"Wściekła obrona" w Pałacu. Rząd spróbuje jeszcze raz
News Michalskiego
shutterstock_2545539793
Kredyty frankowe. TSUE zabrał głos w sprawie rozliczeń
BIZNES
U dzieci rozpoczynających naukę często występuje nadwzroczność.
Dziecko nie chce czytać? To nie musi być brak chęci
Anna Bielecka
Amerykańskie czołgi szykują się do przekroczenia Wisły, ćwiczenia Dragon24
Gdzie w Polsce są żołnierze USA? Jak działa stała baza?
Maciej Michałek
Jechał hulajnogą elektryczną (zdjęcie ilustracyjne)
12-latek na hulajnodze uciekał przed policją. Wcześniej jechał środkiem drogi na jednym kole
Olsztyn
47-latek został brutalnie zamordowany przez 18-latka
Szedł na pasterkę, został zamordowany. Jest "wysłuchany z kamienną twarzą" wyrok
Olsztyn
Pan Adam (siedzi na krześle) z siostrą i bratem
Rok szukali Adama. Potem usłyszeli, że już go pochowano
Piotr Krysztofiak
imageTitle
"Czego tu się bać?". Lider pewny siebie przed etapem, który może wiele zmienić
EUROSPORT
Prezenterkę rozbawił wyścig psiaków. Na zdjęciu Justyna Kosela
Zapowiedź materiału z USA. Prowadząca nie wytrzymała
Ciekawostki
Hulajnoga
Dwie nastolatki na jednej hulajnodze. 17-latka z promilem alkoholu
Podkarpackie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica