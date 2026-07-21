Wrocław 20-latka wyprzedzała na przejściu i na zakręcie. Nagrał ją radiowóz Oprac. Mateusz Czajka |

dolnoslaska Źródło wideo: Dolnośląska Policja Źródło zdj. gł.: Dolnośląska Policja

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Dolnośląska policja opublikowała nagranie, które wykonali mundurowi z nieoznakowanego radiowozu na drodze krajowej nr 15 w Rakłowicach. W czasie patrolu zauważyli samochód, który niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy. Za kierownicą siedziała 20-latka.

Jak przekazali mundurowi, kobieta "wyprzedzała inne pojazdy na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz na niebezpiecznym zakręcie". Co istotne, na wspomnianym zakręcie dochodziło w przeszłości do wypadków. Na domiar złego wyprzedzanym samochodem na zakręcie była ciężarówka. 20-latkę zatrzymano.

"Kobieta była trzeźwa i posiadała uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, z którymi niestety będzie musiała się pożegnać, bowiem reakcją policjantów na popełnione wykroczenia drogowe były dwa mandaty na łączną kwotę 2500 złotych oraz nałożenie na kierującą łącznie 25 punktów karnych" - poinformowała w komunikacie dolnośląska policja.

Źródło: Google Maps