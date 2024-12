DZIAŁANIA I ZMIANY NA POZIOMIE OŚRODKÓW • Po wystąpieniu kryzysu konieczne jest pilne zapewnienie osobistej obecności wizytatora ministerstwa w placówce. Wizytator ma za zadanie pomóc na miejscu w zarządzaniu kryzysem, a także pełnić rolę łącznika z resortem • Nałożenie obowiązku na dyrektorów placówek utworzenia sztabu kryzysowego w przypadku zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego o wyjątkowym charakterze. Sztab będą współtworzyć przedstawiciele placówki i ministerstwa. • W przypadku wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego o szczególnym charakterze, należy podjąć działania informacyjne i wspierające w odniesieniu także do pozostałych placówek, zgodnie z zasadami zarządzania kryzysem. Personel i wychowankowie nie mogą się o wydarzeniu dowiadywać z mediów; konieczne jest przekazanie takich informacji podopiecznych w przemyślany sposób, aby ograniczyć negatywny wpływ • W razie potrzeby przekazywania informacji do mediów, dyrektorom placówek należy zapewnić maksymalne wsparcie Biura Komunikacji Ministerstwa, tak jak to miało miejsce w Jerzmanicach-Zdroju. • Zmniejszenie liczebności grup wychowawczych w okręgowych ośrodkach wychowawczych (obecnie jest to maksymalnie 12 osób w grupie). • Sprofilowanie okręgowych ośrodków wychowawczych, np. na ośrodki rewalidacyjne, terapeutyczne. • Konieczne jest rozwiązanie trudności w umieszczaniu wychowanków wymagających leczenia psychiatrycznego w placówkach medycznych, wynikające z braku dostępnych miejsc. • Zmienia przepisów, przyznająca Dyrektorowi placówki prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia wychowanka podczas jego leczenia. • Zobowiązanie dyrektorów placówek do zapewnienia pracownikom pedagogicznym szkoleń oraz regularnych superwizji. • Wniosek do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o uwzględnienie w programie szkoleń dla sędziów orzekających w sprawach rodzinnych wizyt studyjnych w placówkach dla nieletnich (zrealizowany). Należy podnieść poziom wiedzy o systemie wśród sędziów rodzinnych. • Zmiana przepisów dotyczących udzielania urlopów i przepustek wychowankom umieszczonym w placówkach w trybie tymczasowym (obecnie wymagana jest zgoda sądu i prokuratury). • Wprowadzenie stałych szkoleń dla pracowników ochrony. • Wprowadzenie przepisu umożliwiającego umieszczenie nieletniego na czas określony poza okręgowym ośrodkiem wychowawczym, na wzór art. 274 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich dotyczącego wychowanków zakładów poprawczych. • Utworzenie hosteli przy OOW.