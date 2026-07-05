Wrocław Oszukują na klimatyzatorach. Policja ostrzega przed "okazjami" Oprac. Mateusz Czajka |

Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać Źródło wideo: Michał Gołębiowski | Fakty po południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W związku z wysokimi temperaturami w Europie firmy, które sprzedają klimatyzatory i wiatraki mierzą się z olbrzymim zainteresowaniem klientów. Z tego faktu zaczęli korzystać także oszuści.

Mieszkanka powiatu lwówieckiego w województwie dolnośląskim chciała zakupić tego typu urządzenie. Na jednej z platform sprzedażowych za 700 złotych zamówiła klimatyzator. Zapłaciła za niego BLIK-iem. Później kontakt się urwał. Mieszkanka powiatu zgłosiła się na policję.

"Przed zakupem warto sprawdzić opinie o sprzedającym, historię konta, sposób płatności oraz unikać finalizowania transakcji poza oficjalnym systemem platformy sprzedażowej. Apelujemy również, aby z dużą ostrożnością podchodzić do wyjątkowo atrakcyjnych ofert. Niska cena może być próbą wzbudzenia zainteresowania i nakłonienia kupującego do szybkiej płatności" - ostrzega dolnośląska policja.

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