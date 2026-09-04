Wrocław Kierowca busa uderzył w uszkodzoną ciężarówkę. S3 zablokowana Svitlana Kucherenko |

Bus uderzył w uszkodzoną ciężarówkę na S3 Źródło wideo: 112 Polkowice Źródło zdj. gł.: 112 Polkowice

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Do wypadku doszło o 13.10 na drodze ekspresowej S3 w kierunku Zielonej Góry.

- Ciężarówka uległa awarii, a jej kierowca zjechał na pas awaryjny. W tym momencie w samochód wjechał kierujący busem. Kierowca busa trafił do szpitala. Droga S3 jest całkowicie zablokowana - poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowa policji w Lubinie.

Jedna osoba trafiła do szpitala Źródło zdjęcia: 112 Polkowice

Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym cztery zastępy straży pożarnej.

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Policja wprowadziła objazdy i kieruje ruchem. Funkcjonariusze zalecają objazd przez węzeł Legnica Północ i dalej drogą wojewódzką nr 333.