Kierowca busa uderzył w uszkodzoną ciężarówkę. S3 zablokowana
Do wypadku doszło o 13.10 na drodze ekspresowej S3 w kierunku Zielonej Góry.
- Ciężarówka uległa awarii, a jej kierowca zjechał na pas awaryjny. W tym momencie w samochód wjechał kierujący busem. Kierowca busa trafił do szpitala. Droga S3 jest całkowicie zablokowana - poinformowała podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowa policji w Lubinie.
Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym cztery zastępy straży pożarnej.
Wypadek na S3
Policja wprowadziła objazdy i kieruje ruchem. Funkcjonariusze zalecają objazd przez węzeł Legnica Północ i dalej drogą wojewódzką nr 333.
Źródło: tvn24.pl