Wrocław Jechał hulajnogą pijany i w klapkach. Słono za to zapłacił Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pijany jechał hulajnogą i w klapkach Źródło: TVN24

Do nietypowej interwencji doszło w piątek, 1 maja po godzinie 20, po tym, jak policjanci zauważyli mężczyznę, który poruszał się hulajnogą elektryczną ulicami Lubawki na Dolnym Śląsku. Według policjantów, jego styl jazdy jednoznacznie wskazywał na fakt, że znajduje się pod wpływem alkoholu.

Jak informuje policja w Kamiennej Górze, funkcjonariusze zwrócili także uwagę na niecodzienne obuwie seniora – klapki, które z całą pewnością nie sprzyjały bezpiecznemu poruszaniu się hulajnogą. "Choć przepisy nie wskazują konkretnego rodzaju butów, to jednak rozsądek podpowiada, że powinno one zapewniać stabilność i kontrolę nad pojazdem" - podkreśla policja.

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 68-latek miał w organizmie 1,5 promila alkoholu. Za kierowanie hulajnogą w stanie nietrzeźwości mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych.

Policja apeluje do kierujących hulajnogami o trzeźwość, rozsądek i przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego. "Przypominamy, że zgodnie z przepisami za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu hulajnogą elektryczną przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, minimalna kwota mandatu jaką może nałożyć policjant wynosi 2,5 tysiąca złotych " - informuje kamiennogórska policja.

