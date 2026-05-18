Wrocław

Adwokat skazany za oszustwa

Przywłaszczenie pieniędzy, które powinny trafić do kilkudziesięciu osób, a także oszustwa i fałszowanie dokumentów. Adwokat został za to skazany i ma spędzić w więzieniu cztery lata, a dyrektorka kancelarii 2,5 roku.

Według ustaleń sądu wykorzystywano m.in. fikcyjne umowy, aby uzyskiwać nienależne zwroty kosztów sądowych. Adwokat odpowie także za oszustwo na szkodę niemieckiej firmy ubezpieczeniowej.

Sąd Okręgowy w Legnicy skazał adwokata Zbigniewa K. na cztery lata więzienia, dał mu też 10-letni zakaz wykonywania zawodu. Dyrektor kancelarii Elżbieta W. usłyszała z kolei wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa dotyczyła przywłaszczania pieniędzy należnych klientom kancelarii.

Jak ustalił sąd, w latach 2009-2013 w kancelarii zatrzymywano pieniądze, które powinny trafiać do poszkodowanych, m.in. z odszkodowań od ubezpieczycieli i komorników. Zamiast tego były przeznaczane na bieżące wydatki kancelarii, takie jak pensje czy podatki. Klienci często czekali na wypłaty miesiącami i dostawali tylko część należności.

Przywłaszczenia i fałszerstwa

Jak podaje Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy, Zbigniew K. został uznany za winnego m.in. przywłaszczenia pieniędzy, które powinny trafić do kilkudziesięciu osób, a także oszustw sądowych i fałszowania dokumentów.

Według ustaleń sądu wykorzystywano m.in. fikcyjne umowy, aby uzyskiwać nienależne zwroty kosztów sądowych. Adwokat odpowie także za oszustwo na szkodę niemieckiej firmy ubezpieczeniowej.

Elżbieta W., dyrektor ds. administracyjno-finansowych, również została uznana za winną udziału w tym procederze. Odpowie za przywłaszczenia, fałszowanie dokumentów oraz próby wyłudzeń.

Olsztyn

Zobowiązani do naprawienia szkód

Sąd zobowiązał oboje oskarżonych do naprawienia szkody wobec blisko 60 osób i firm. Łączna kwota przekracza 650 tysięcy złotych. Poszkodowani mają otrzymać od kilkuset do ponad 113 tysięcy złotych.

Księgowa kancelarii została uniewinniona.

Wyrok nie jest prawomocny.

