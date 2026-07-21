Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

"Bo jesteście z Ukrainy". Śledztwo w sprawie "użycia przemocy z powodów narodowościowych"

|
Dzieci bawiły się na placu zabaw, a nieznana kobieta zaczepiała je kilka razy
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia z Legnicy, gdzie kobieta zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie "użycia przemocy z powodów narodowościowych" wobec trojga nastolatków - obywateli Ukrainy. Śledczy ustalili już tożsamość kobiety, która miała ich zaatakować i uderzyć.

Jesteś świadkiem nękania? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak zareagować skutecznie i bezpiecznie. W sytuacji zagrożenia zawsze dzwoń na numer 112.

Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych matka dwóch dziewczynek - w tym jednej poszkodowanej.

Według jej relacji, przebywały one wraz z innymi w pobliżu basenu przy ul. Polarnej w Legnicy. Podeszła do nich nieznana kobieta, ze swoimi dziećmi, która zwróciła im uwagę na to, że posługują się w Polsce językiem ukraińskim.

Miała jeszcze kilkukrotnie ich zaczepiać, a w końcu uderzyć pięścią jedną z córek opisującej sytuację matki, inną dziewczynkę oraz chłopaka, który stanął w ich obronie.

Pani Alina w swoim wpisie wspomniała też, że jej druga córka odważyła się i zapytała agresorkę wprost, dlaczego to zrobiła. W odpowiedzi miała usłyszeć: bo jesteście z Ukrainy.

Do zdarzenia doszło na placu zabaw obok basenu
Do zdarzenia doszło na placu zabaw obok basenu
Źródło zdjęcia: TVN24

"Nie wiem, jak zakończy się ta sprawa. Ale kiedy dorosły człowiek bije dzieci, to jest coś niewyobrażalnego" - relacjonowała we wpisie pani Alina. Kobieta przyznała też, że z agresją słowną spotykała się już wcześniej, ale po raz pierwszy jej rodzina doświadczyła przemocy fizycznej.

"Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka"

We wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zabrało głos w sprawie zdarzenia w Legnicy. Rzeczniczka resortu zapewniła, że policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Podkreśliła, że nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka, w szczególności wobec dziecka. Dodała, że karygodne jest również to, iż atak nastąpił najprawdopodobniej w związku z pochodzeniem narodowościowym nastolatek.

"Nagranie z monitoringu potwierdza zeznania"

Akta sprawy trafiły do prokuratury we wtorek.

- Wynika z nich, że doszło do pobicia trzech osób narodowości ukraińskiej przez kobietę, która tam przebywała z dwójką małych dzieci. Zawiadomienie o przestępstwie zostały złożone przez matki dwóch dziewczynek pokrzywdzonych w tej sprawie - powiedziała TVN24 Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Policja zabezpieczyła już monitoring miejski i - jak przekazała rzeczniczka prokuratura - nagranie to potwierdza treść zeznań matek pokrzywdzonych.

- Prokurator, mając na uwadze treść zeznać matek dzieci, ocenił, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zostało popełnione przestępstwo użycia przemocy z powodów narodowościowych. Dlatego też dzisiaj zostało wszczęte postępowanie o taki czyn, traktowany jako dyskryminacja na tle narodowościowym - przekazała Łukasiewicz.

Śledczy znają tożsamość podejrzewanej kobiety

Wspomniała również, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż pokrzywdzeni mają obrażenia zakwalifikowane jako poniżej siedmiu dni. U jednej z dziewczyn widoczny jest siniak na policzku. Konieczne będą jednak jeszcze opinie biegłego.

- Prokurator przyjął także, że osoba, która dopuściła się tego czynu działała publicznie, bez powodu, a zatem z pobudek chuigańskich. Są obecnie wykonywane w sprawie czynności procesowe - wskazała Łukasiewicz.

Rzeczniczka prokuratury przyznała, że śledczy już znają tożsamość podejrzewanej kobiety.

Przekazała też, że jeszcze dzisiaj prokurator chce skierować do sądu wnioski o przesłuchanie małoletnich przed sądem - zgodnie z procedurami odbędzie się to w obecności psychologa.

Wzrost liczby przestępstw z nienawiści

W ubiegły wtorek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek poinformował o coraz większej liczbie przestępstw z nienawiści. W latach 2024-2025 nastąpił ich ponad 30-procentowy wzrost - z 760 w 2024 r. do 1200 w 2025 r.

O wzroście nastrojów antyukraińskich mówi m.in. opublikowany pod koniec czerwca raport "Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami", przygotowany przez badaczkę migracji dr Olenę Babakovą i socjologa, dr. hab. Przemysława Sadurę.

O coraz bardziej powszechnych postawach antyukraińskich w internecie informował też ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował blisko 520 tys. wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych między 1 a 31 maja 2026 roku.

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
Danusia
"Tego się nie robi przez przypadek". Co wydarzyło się przed śmiercią Danusi?
Adrianna Otręba
Dorota Rabczewska - Doda
Paragraf na żelki. Doda znów ma kłopoty
Klaudia Ziółkowska
W diagnostyce raka prostaty ważne jest badanie PSA, rezonans i biopsja
Mężczyzna ma wynik "w normie", więc chowa go do szuflady. A może mieć raka
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
ksenofobiaUkrainaPolicjaProkuratura
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Arkadiusz Orłowski z PiS
Zastąpił byłego posła, starostą jest od grudnia, już dostał podwyżkę
Kujawsko-Pomorskie
Basen w Ośrodku Moczydło
Zamknęli baseny pod chmurką. Powód jest prosty
WARSZAWA
Bójka na peronie w Wejherowie
Bójka na peronie. Intercity o "postępowaniu wyjaśniającym"
Trójmiasto
Pekin
Rozmowy największych mocarstw. Kluczowa technologia w centrum uwagi
BIZNES
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie. Sanepid: nie pić, nie kąpać się
Poznań
Policjanci poszukują 13-latka Michała Woroszyło
Szukają 13-latka. Policja publikuje wizerunek
Białystok
Kobieta wjechała na chodnik przy przejściu
Stali przy przejściu dla pieszych. Nagle wjechała w nich 55-latka. Nagranie
Łódź
CBŚP zatrzymało czterech mężczyzn
Straszyli dłużników, nachodzili rodziny, niszczyli samochody. Rozbity gang
Częstochowa
złoto
Więcej złota w NBP. Nowe dane
BIZNES
Gad ma około metra długości
Zaalarmowali strażaków, bo zauważyli legwana. Gad trafił pod opiekę fundacji
Lublin
20-latka wyprzedzała na zakręcie ciężarówkę
Dwa mandaty i utraty prawa jazdy. 20-latkę nagrali policjanci
Wrocław
Gorąco nie odpuszcza, Bukowina Tatrzańska i Ornontowice
Napłynie do nas gorące zwrotnikowe powietrze
METEO
Wieczór wyborczy w sztabie partii Fidesz Viktora Orbana
Śledczy weszli do jednej z siedzib Fideszu
Świat
Wstawił się za nastolatkiem z Ukrainy, został pobity
Wstawił się za nastolatkiem z Ukrainy, został pobity. Dwie osoby zatrzymane
Poznań
shutterstock_2315059907
Duża sieć wycofuje partię szynki. "Może prowadzić do choroby"
BIZNES
imageTitle
Powiało grozą. Nieodpowiedzialne zachowanie kibiców
EUROSPORT
Doprowadzenie 21-latka do prokuratury
21-latek z zarzutem zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci
Zachodniopomorskie
Włochy, Bolonia. Zamieszki po śmierci Abderrahima Fakira
Zamieszki w Bolonii po śmierci 42-latka. Zmarł w trakcie policyjnej interwencji
Świat
imageTitle
Polski klub zaskoczył. Ściągnął piłkarza, który kosztował 6,5 mln euro
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: nie damy pretekstu do zablokowania ustawy. Rząd rusza ze zmianami w zdrowiu
Zdrowie
TikTok i chińska propaganda
Prochiński algorytm na TikToku. "Nie spodziewaliśmy się takiej skali"
Michał Istel
Daniel Obajtek
Rzecznik PiS: Obajtek podjął decyzję
Polska
Rzeka Lipówka gm. Braniewo - wzrost poziomu wody
Wysoki stan wody. IMGW ostrzega
METEO
Kierowca położył się na poboczu
Źle się poczuł, stanął w tunelu i położył się obok auta. Pomogli inni kierowcy
Świnoujście
Próbował jeszcze uciekać
Bił mężczyznę na ulicy. Zareagował policjant, który wracał ze służby. Nagranie
Białystok
Akropol, Grecja
Atak nożownika w pobliżu Akropolu. Dwie osoby ranne
Świat
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
"Samolot jest zniszczony". Pilot lądował awaryjnie
Podkarpackie
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Ćwiczenia "ALARM-2026". W kraju zawyły syreny
Polska
imageTitle
FIFA wybrała 12 najładniejszych goli mundialu
EUROSPORT
shutterstock_2260013305
Fala oszustw w ubezpieczeniach. Przestępcy sięgają po nowe technologie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica