Wbili się w ciężarówkę na trasie ekspresowej
Do wypadku doszło o godz. 15.50 na trasie S5 w kierunku Poznania, na wysokości miejscowości Korzeńsko. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd osobowy najechał na tył pojazdu ciężarowego - przekazał aspirant Michał Belcarz z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
"W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich była nieprzytomna i uwięziona w pojeździe. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp i ewakuowali poszkodowanego z samochodu" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
Dwie osoby ranne
Jedna z osób została przewieziona karetką do szpitala.
- Kierujący samochodem osobowym został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Lesznie. Kierujący jest nieprzytomny na chwilę obecną - dodał Belcarz.
Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.
Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwają działania służb ratunkowych i wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
Utrudniania na S5
Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest prawy pas drogi ekspresowej S5 w kierunku Poznania. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem.