Wrocław Wbili się w ciężarówkę na trasie ekspresowej Oprac. Svitlana Kucherenko |

Zderzenie auta osobowego z ciężarówką na S5 Źródło wideo: KP PSP w Rawiczu Źródło zdj. gł.: KP PSP w Rawiczu

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Do wypadku doszło o godz. 15.50 na trasie S5 w kierunku Poznania, na wysokości miejscowości Korzeńsko. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pojazd osobowy najechał na tył pojazdu ciężarowego - przekazał aspirant Michał Belcarz z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.

Wypadek na S5 Źródło zdjęcia: KP PSP w Rawiczu

"W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich była nieprzytomna i uwięziona w pojeździe. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp i ewakuowali poszkodowanego z samochodu" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Dwie osoby ranne

Jedna z osób została przewieziona karetką do szpitala.

- Kierujący samochodem osobowym został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Lesznie. Kierujący jest nieprzytomny na chwilę obecną - dodał Belcarz.

Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń.

Wypadek na S5 na Dolnym Śląsku Źródło zdjęcia: KP PSP w Rawiczu

Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trwają działania służb ratunkowych i wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Jedna osoba nieprzytomna Źródło zdjęcia: KP PSP w Rawiczu

Utrudniania na S5

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest prawy pas drogi ekspresowej S5 w kierunku Poznania. Ruch odbywa się wyłącznie lewym pasem.