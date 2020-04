"Nawet jeśli nasz protest nic nie da, to chociaż przez kraty zobaczyłem synka"

Podczas piątkowego protestu w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie) jeden z mężczyzn zobaczył się przez ogrodzenie ze swoim kilkuletnim synem. Kiedy tylko chłopiec podszedł do siatki, policjanci od razu musieli go odsunąć. Mężczyzna zdążył jednak przywitać się z dzieckiem.

"Pochwalę się Wam moim dzielnym I odważnym synkiem, który nie bał się policji I mogłem go ucałować po kilku tygodniach zamkniętych granic. I nawet jeśli nasz protest nic nie da to chociaż przez kraty to zobaczyłem synka. Dla tych wszystkich którzy twierdzą, że jesteśmy trędowaci, może to zdjęcie ruszy im sumienie."- napisał.