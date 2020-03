Lecieli tym samym samolotem, co zakażony. Lotnisko apeluje do pasażerów lotu FR8405

Jednym z siedmiu zakażonych koronawirusem pacjentów na Dolnym Śląsku jest mieszkaniec Oleśnicy. Mężczyzna 8 marca wrócił samolotem do Polski z Londynu. Wtedy jeszcze miał nie mieć objawów. Teraz wrocławski port lotniczy apeluje do pasażerów samolotu, którym leciał chory. "Prosimy o zapoznanie się z instrukcją GIS oraz o uważne obserwowanie swojego stanu zdrowia" - czytamy w komunikacie.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24 "Wszystkich pasażerów rejsu FR 8405 z Londynu Stansted, którzy lądowali na wrocławskim lotnisku w niedzielę 8 marca br., prosimy o zapoznanie się z instrukcją GIS oraz o uważne obserwowanie swojego stanu zdrowia" - czytamy w komunikacie skierowanym do pasażerów. Ten na swojej stronie internetowej zamieściło wrocławskie lotnisko. Dlaczego? Bo tym lotem do Polski przyleciał młody mężczyzna, mieszkaniec Oleśnicy, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Mężczyzna jest jednym z pięciu zdiagnozowanych pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Lotnisko radzi, co robić

Jak opisuje "Gazeta Wyborcza Wrocław" mężczyzna w samolocie i na lotnisku nie miał mieć żadnych objawów. Do domu z lotniska wrócił swoim autem. Źle miał poczuć się dopiero następnego dnia. - Skarżył się na wysoką gorączkę, do 39 stopni, duszności i kaszel. To typowe objawy, które można zakwalifikować do podejrzenia zachorowania na koronawirusa. Mężczyzna sam pojechał do szpitala na ul. Koszarową, gdzie został przyjęty w nocy z 10 na 11 marca - powiedziała "Wyborczej" Urszula Kozioł, dyrektor oleśnickiego sanepidu.