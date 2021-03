"Dane dla personelu medycznego są przerażające, a to dopiero początek tej fali"

"To dopiero początek tej fali"

Barczyk: przerażające dane, przerażające obrazy dla personelu medycznego

Wśród hospitalizowanych w Bolesławcu pacjentów jest coraz więcej ludzi młodych i w średnim wieku. I to - zdaniem szefa bolesławieckiej placówki - różni trzecią falę pandemii choroby COVID-19 od dwóch poprzednich. - Codziennie obserwujemy statystyki peseli, dat urodzenia poszczególnych pacjentów. Teraz przyjmujemy takich w średniej wieku 50 lat i to jest absolutny rekord liczby pacjentów w tak młodym wieku. Pod respiratorami są 40 i 50-latkowie - relacjonował dyrektor. Jako przykład podał niedawny transport jednego z pacjentów śmigłowcem do Opola. Mężczyzna w wieku 40 lat podłączony był do zastępującej płuca technologii ECMO. - To przerażające dane, przerażające obrazy dla personelu medycznego - mówił Barczyk. W bolesławieckim szpitalu na razie nie ma problemów z personelem. Jak przyznaje dyrektor jego placówka kadrowo na razie sobie radzi. Nieocenione okazały się tu też szczepienia przeciwko koronawirusowi. - Mamy niesamowity efekt działania szczepień. Nie mamy żadnych zakażeń wewnątrz personelu szpitalnego, a to pokazuje, że absolutnie warto się szczepić, czy to AstraZeneką czy Pfizerem - podkreślił Barczyk. CO ROBIĆ, JEŚLI PODEJRZEWAMY U SIEBIE ZAKAŻENIE? ABC PACJENTA >>>