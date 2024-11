Kolejny przypadek przemocy w tym samym ośrodku. Zatrzymano drugiego wychowawcę

Chodzi o ośrodek w Jerzmanicach-Zdroju, gdzie wcześniej wychowawca miał pobić 13-letniego chłopca . Jak informowaliśmy, trafił on w zeszłym tygodniu do szpitala po tym, jak targnął się na własne życie.

Kolejny zatrzymany wychowawca

- Ujawniony w tym tygodniu przypadek użycia przemocy, to sytuacja z ubiegłego tygodnia, dotyczy innego chłopca, a zatrzymany to doświadczony wychowawca - przekazała wiceministra.

Pierwszy podejrzany wychowawca, 60-letni Jacek T., został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Usłyszał on zarzut znęcania się nad małoletnim, który pozostawał z wychowawcą w stosunku zależności. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lilianna Łukasiewicz informowała, że podejrzany swoim czynem doprowadził osobę małoletnią do targnięcia się na własne życie. Wychowawcy grozi do 15 lat więzienia. Prokurator dodała, że podejrzany składał wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia czynu.