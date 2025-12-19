"Kojot" oskarżony o udział w zabójstwie biznesmena

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu Rafałowi Z., pseudonim "Kojot" oskarżonemu o udział w zabójstwie Roberta S., przy użyciu broni palnej. Do zabójstwa biznesmena doszło 5 sierpnia 2003 roku w jednej z hurtowni budowlanych w Jeleniej Górze.
Według ustaleń śledczych, Rafał Z. wraz z trzema innymi sprawcami - którzy zostali już prawomocnie skazani - otoczył właściciela hurtowni, a następnie oddał do niego co najmniej sześć strzałów z broni krótkiej kaliber 9 mm oraz nie mniej niż cztery strzały z broni kaliber 5,6 mm. Robert S. doznał rozległych obrażeń kończyn, pleców i klatki piersiowej, które doprowadziły do jego śmierci. Robert S. zajmował się udzielaniem pożyczek na procent.
Zmienił tożsamość, przez lata ukrywał się w Hiszpanii
Po zabójstwie Rafał Z. uciekł z Polski i przez lata ukrywał się w różnych krajach, posługując się fałszywymi danymi osobowymi. Był poszukiwany listem gończym, czerwoną notą Interpolu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania.
W 2021 roku nastąpił przełom w tej sprawie. Policja ustaliła, że "Kojot" przebywa na terenie Hiszpanii i posługuje się nową tożsamością. Mężczyzna dokonywał tam kolejnych przestępstw.
W sierpniu 2021 r., w wyniku podjętych czynności przez hiszpańskie służby, doszło do jego zatrzymania. Hiszpański sąd, na czas procedury ekstradycyjnej zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Rafał Z. nie zastosował się polecenia sądu i ponownie zaczął się ukrywać.
Policjanci musieli rozpocząć czynności poszukiwawcze od początku. Zatrzymano go ponownie na terenie Hiszpanii, gdzie podawał się za obywatela Rumunii.
Tymczasowy areszt
"Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył wyjaśnienia. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy zastosował wobec Rafała Z. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska. rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Biegli psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia przestępstwa Rafał Z. miał pełną zdolność rozpoznania znaczenia swoich działań i kierowania postępowaniem.
Z. usłyszał zarzuty udziału w zabójstwie człowieka, połączonym z działaniem w celu zmuszenia ofiary do określonego zachowania oraz za nielegalne posiadanie broni palnej. Grozi kara od 8 do 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Oskarżony był już wcześniej karany sądownie.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja.pl