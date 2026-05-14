Pijani motocykliści z Holandii zatrzymani w Polsce

Pijani motocykliści z Holandii zatrzymani w Kłodzku

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na terenie Kłodzka. Policja dostała zgłoszenie o trzech agresywnie zachowujących się motocyklistach. Świadkowie podejrzewali, że mogą być pod wpływem alkoholu i chcą dalej jechać.

Policjanci zatrzymali do kontroli trzech motocyklistów.

"Badania stanu trzeźwości wykazały, że kierujący mieli od 1,2 do 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźni kierowali motocyklami marek Harley Davidson oraz BMW, stwarzając realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku.

Każdemu zabrano prawo jazdy, a motocykle zostały odholowane i zajęte na poczet przyszłych kar.

Trzech motocyklistów przed sądem

W czwartek wszyscy usłyszeli zarzuty kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości.

Dodatkowo jeden z zatrzymanych, 24-latek, odpowie za nieprzyzwoite zachowanie w miejscu publicznym. Policja nie mówi, o jakie dokładnie zachowanie chodziło.

