Pijani motocykliści z Holandii zatrzymani w Polsce
Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na terenie Kłodzka. Policja dostała zgłoszenie o trzech agresywnie zachowujących się motocyklistach. Świadkowie podejrzewali, że mogą być pod wpływem alkoholu i chcą dalej jechać.
Policjanci zatrzymali do kontroli trzech motocyklistów.
"Badania stanu trzeźwości wykazały, że kierujący mieli od 1,2 do 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźni kierowali motocyklami marek Harley Davidson oraz BMW, stwarzając realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku.
Każdemu zabrano prawo jazdy, a motocykle zostały odholowane i zajęte na poczet przyszłych kar.
Trzech motocyklistów przed sądem
W czwartek wszyscy usłyszeli zarzuty kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości.
Dodatkowo jeden z zatrzymanych, 24-latek, odpowie za nieprzyzwoite zachowanie w miejscu publicznym. Policja nie mówi, o jakie dokładnie zachowanie chodziło.