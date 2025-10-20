Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Dziecko ma dwa tygodnie, matka miała prawie trzy promile

Puszki i butelki po alkoholu w pobliżu łóżeczka dziecka
Kłodzko (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Kłodzka (Dolnośląskie) interweniowali po informacji o dziecku błąkającym się na klatce schodowej. Zgłoszenia nie potwierdzono, ale w jednym z mieszkań funkcjonariusze odkryli, że nietrzeźwa 31-latka opiekowała się noworodkiem. Miała niemal trzy promile alkoholu w organizmie. O sprawie powiadomiono sąd rodzinny.

W sobotę około godziny 15 funkcjonariusze kłodzkiej policji otrzymali zgłoszenie, że po klatce schodowej jednego z budynków wielorodzinnych ma chodzić małe dziecko.

Policjanci pojechali na miejsce. W trakcie czynności zwrócili uwagę na jedną z lokatorek, od której wyczuwalna była silna woń alkoholu.

"Jak się okazało 31-letnia kobieta przebywała w mieszkaniu ze swoim ponad dwutygodniowym dzieckiem. Badanie alkomatem wykazało, że miała 2,8 promila alkoholu w organizmie. Towarzyszył jej ojciec, który również był nietrzeźwy, mając w organizmie blisko trzy promile alkoholu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku.

Puszki i butelki po alkoholu w pobliżu łóżeczka dziecka
Puszki i butelki po alkoholu w pobliżu łóżeczka dziecka
Źródło: KPP w Kłodzku

Alkohol w pobliżu łóżeczka, dziecko spało w pokoju obok

W mieszkaniu policjanci znaleźli liczne puszki i butelki po alkoholu, również w pobliżu łóżeczka dziecka. Noworodek spał w sąsiednim pokoju. Choć kobieta była przytomna i kontaktowa, jej stan - jak podaje policja - uniemożliwiał sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem. O sytuacji natychmiast powiadomiono sąd rodziny, który zdecydował o umieszczeniu noworodka w Domu Małego Dziecka.

Policjanci przypominają, że opieka nad dzieckiem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, a przede wszystkim poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia małoletniego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
20 1030 litwa nawrocki-0007

TVN24 HD
NA ŻYWO

20 1030 litwa nawrocki-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kłodzku

Udostępnij:
TAGI:
DolnośląskieKłodzkodzieckoPolicja
Czytaj także:
Ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim [luty 2023]
Koniec wojny na obecnej linii frontu? Gdzie Ukraina zatrzymała Rosjan
Świat
Pies
Trzymała szczeniaka za tylne łapki nad wodą. Udało się go odnaleźć
Wrocław
Andrzej Duda
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
BIZNES
Osteoporoza już nie jest straszna
Cicha epidemia osteoporozy. Tylko jeden na 10 chorych jest leczony
Piotr Wójcik
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Wicepremier o globalnej awarii
BIZNES
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
WARSZAWA
imageTitle
Koszmar Liverpoolu. Grozi im najgorsza seria od 72 lat
EUROSPORT
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
METEO
imageTitle
Polki żałują. "Mecz był do wygrania"
EUROSPORT
"Maślak" przed sądem apelacyjnym (zdjęcie z maja 2022 roku)
Kolejne wyroki usłyszeli pseudokibice z gangu Psycho Fans
Katowice
Karol Nawrocki
Co Nawrocki zrobi z "projektem ostatniej szansy"?
Polska
Tragedia w punkcie opieki dziennej dla dzieci
"Dziewczynka spała, nagle zrobiła się sina". Nie żyje niemowlę
Szczecin
System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
"Żelazna kopuła" miała być pilnym rozwiązaniem. Odpowiedź MON zaskakuje
Ewelina Kwiatkowska
skradzione-obrazy
Matejko, Kossak i inni zniknęli z muzeum. Obrazy znaleźli w nieczynnym kościele
Wrocław
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? "Ktoś rzucił taki pomysł"
Polska
Mężczyzna miał nękać lekarkę i jej grozić
Miał prześladować lekarkę, na spotkanie poszedł z trzema nożami
Kraków
Najnowsze czołgi Abrams w Polsce
Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO
Maciej Michałek
Piotr Alexewicz podczas XIX Konkursu Chopinowskiego
Wrocławianin w gronie finalistów XIX konkursu Chopinowskiego. "Rezultat wielkiej, ciężkiej pracy"
Wrocław
Luwr
Paryżanie "wściekli i upokorzeni". "Co będzie następnym razem?"
Świat
patrol
Pocisk wystrzelony na pokazie wojskowym trafił pojazdy na autostradzie
Świat
Sędzia Katarzyna Obst
To nie był zwykły wypadek, a "zdarzenie przemyślane"
Poznań
imageTitle
Zostało jedno wolne miejsce. Kto zagra w WTA Finals?
EUROSPORT
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
METEO
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Rzucony kamień przebił szybę i zabił kierowcę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek
Uderzył w drzewo i dachował. Nie żyje 29-latek
Wrocław
Krwiste muffiny
Ciastka z krwią przyjęte w Szwecji z entuzjazmem
Zdrowie
Tiara cesarzowej Eugenii
Co skradziono z Luwru? Lista
Świat
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
WARSZAWA
Donald Trump
Trump nazwał prezydenta Kolumbii "przywódcą narkotykowym". Ostra wymiana zdań
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica