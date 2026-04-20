Wrocław Wspinacz odpadł od ściany. Akcja ratunkowa w górach Svitlana Kucherenko |

Karkonosze

W weekend doszło do dwóch wypadków wspinaczkowych w Karkonoszach na Dolnym Śląsku. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w rejonie Skały Urwistej, gdzie konieczne było przeprowadzenie pilnej akcji ratowniczej.

"W wyniku odpadnięcia od ściany wspinacz doznał otwartego złamania podudzia. Na miejsce natychmiast zadysponowano zespół ratowników Grupy Karkonoskiej GOPR, który po dotarciu do poszkodowanego, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczeniu urazu" - informuje GOPR Karkonosze.

Odpadnięcie ze ściany i ciężkie obrażenia wspinacza w Karkonoszach Źródło: GOPR Karkonosze

Ratownicy górscy ewakuowali rannego z trudnego terenu, po czym przekazali pod opiekę medyków.

Ratownicy dziękują wspinaczom obecnym na miejscu za właściwe zachowanie. Ich pomoc w zabezpieczeniu terenu i wsparcie akcji ratunkowej znacząco usprawniły działania.

