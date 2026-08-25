Wrocław Pijany wjechał koparką do rowu. Stracił prawo jazdy Oprac. Svitlana Kucherenko |

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło wideo: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP Kamienna Góra

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 sierpnia przed godziną 11. Policjanci z Kamiennej Góry otrzymali zgłoszenie o koparce, która wjechała do rowu. Świadek poinformował także, że kierujący zatacza się i może być pod wpływem alkoholu.

Na miejscu policjanci zastali koparkę przewróconą na bok, która uszkodziła ogrodzenie jednej z posesji, a obok niej kompletnie pijanego 43-letniego kierującego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie mężczyzna ma ponad 3,2 promile alkoholu.

Pijany wjechał koparką do rowu Źródło zdjęcia: KPP Kamienna Góra

"Kierujący twierdził, że zjechał z drogi, bo samochód z naprzeciwka miał go nie przepuścić. Dodatkowo tłumaczył zawzięcie policjantom, że alkohol spożywał po zdarzeniu, jednak brak butelki oraz wykonane badania stanu trzeźwości, które wskazywały na praktycznie stały poziom alkoholu w organizmie, temu przeczyły" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze.

Policja zabrała koparkę

Mieszkaniec gminy Lubawka został zatrzymany, a za swoje czyny odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Koparka przewróciła się do rowu Źródło zdjęcia: KPP Kamienna Góra

Przez swoje zachowanie 43-latek może stracić również koparkę o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli ją na przepadek.