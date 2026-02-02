Cztery równoległe związki i wyłudzone 10 milionów złotych. Oszust matrymonialny skazany

Tomasz K. jest oskarżony m.in. o oszustwa matrymonialne Źródło: TVN24 Wrocław

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 23 stycznia skazał na karę siedmiu lat pozbawienia wolności 47-letniego mężczyznę, oskarżonego o tzw. oszustwo matrymonialne wobec czterech kobiet oraz oszukanie trzech innych osób, z którymi prowadził interesy. 47-latek ma zapłacić grzywnę w wysokości 350 "stawek dziennych" po 300 zł każda, a także naprawić wyrządzoną szkodę wszystkim pokrzywdzonym.

Wyłudzał pieniądze od czterech kobiet jednocześnie

"W okresie od listopada 2006 roku do 2016 roku, oskarżony żył w związku konkubenckim z czterema kobietami, które o sobie nie wiedziały. Z każdą z nich ma dziecko. Na początku znajomości, obsypywał partnerki prezentami, obiecywał małżeństwo. Kiedy zdobył ich zaufanie, nakłaniał je, aby swoim majątkiem zabezpieczały zaciągane przez niego kredyty i pożyczki oraz same pożyczały dla niego pieniądze" - opisała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Według śledczych, niektóre z kobiet udzieliły mężczyźnie pełnomocnictwa do zarządzania ich majątkiem. Jedna straciła dom, w którym mieszkała wraz z dzieckiem – podpisała zgodę na obciążenie nieruchomości hipoteką jako zabezpieczenie pożyczki w wysokości 2 600 000 zł zaciągniętej przez oskarżonego.

Dodatkowo skazany mężczyzna w tym samym czasie, w Jeleniej Górze, oszukał trzy inne osoby zaciągnął u nich pożyczki, których nigdy nie spłacił, w łącznej kwocie 1 082 000 zł.

Zarzuty

Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, która 31 października 2019 roku, skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie przedstawiono 12 zarzutów dotyczących wyłudzeń oraz oszustw.

Tomasz K. na ławie oskarżonych (2020 r.) Źródło: TVN24 Wrocław

Tomasz K., nigdy nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Wcześniej był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Wyrok nie jest prawomocny.

OGLĄDAJ: Na termometrach prawie -30. Gdzie jest najzimniej, jak się chronić, co jeszcze nas czeka?