Cztery równoległe związki i wyłudzone 10 milionów złotych. Oszust matrymonialny skazany

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 23 stycznia skazał na karę siedmiu lat pozbawienia wolności 47-letniego mężczyznę, oskarżonego o tzw. oszustwo matrymonialne wobec czterech kobiet oraz oszukanie trzech innych osób, z którymi prowadził interesy. 47-latek ma zapłacić grzywnę w wysokości 350 "stawek dziennych" po 300 zł każda, a także naprawić wyrządzoną szkodę wszystkim pokrzywdzonym.
Wyłudzał pieniądze od czterech kobiet jednocześnie
"W okresie od listopada 2006 roku do 2016 roku, oskarżony żył w związku konkubenckim z czterema kobietami, które o sobie nie wiedziały. Z każdą z nich ma dziecko. Na początku znajomości, obsypywał partnerki prezentami, obiecywał małżeństwo. Kiedy zdobył ich zaufanie, nakłaniał je, aby swoim majątkiem zabezpieczały zaciągane przez niego kredyty i pożyczki oraz same pożyczały dla niego pieniądze" - opisała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
Według śledczych, niektóre z kobiet udzieliły mężczyźnie pełnomocnictwa do zarządzania ich majątkiem. Jedna straciła dom, w którym mieszkała wraz z dzieckiem – podpisała zgodę na obciążenie nieruchomości hipoteką jako zabezpieczenie pożyczki w wysokości 2 600 000 zł zaciągniętej przez oskarżonego.
Dodatkowo skazany mężczyzna w tym samym czasie, w Jeleniej Górze, oszukał trzy inne osoby zaciągnął u nich pożyczki, których nigdy nie spłacił, w łącznej kwocie 1 082 000 zł.
Zarzuty
Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, która 31 października 2019 roku, skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia. Mężczyźnie przedstawiono 12 zarzutów dotyczących wyłudzeń oraz oszustw.
Tomasz K., nigdy nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Wcześniej był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Wyrok nie jest prawomocny.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Wrocław