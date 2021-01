Trzylatka sama chodziła po mieście. "Nikt nie znał dziecka"

"Nikt nie znał dziecka"

Trzylatka nie potrafiła powiedzieć jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Policjant rozpoczął więc poszukiwania rodziców dziewczynki. - Pytał przechodniów, ale nikt nie znał dziecka. Sprawdził okoliczne sklepy i punkty usługowe, by sprawdzić czy nikt z obsługi nie kojarzy dziewczynki. Bezskutecznie - przekazuje Pieprzycka. W końcu funkcjonariusz zabrał przestraszoną trzylatkę do radiowozu i przewiózł do komisariatu. W trakcie, gdy policjanci pracowali nad ustaleniem danych dziewczynki do komendy wpłynęła informacja o zaginięciu trzyletniej mieszkanki miasta. - Okazało się, że ojciec dziewczynki zasnął, a ona bez żadnego dozoru wyszła sama z domu. Tylko dzięki szybkiej reakcji osoby postronnej i policjanta nie doszło do tragedii, a dziecko całe i zdrowe wróciło do domu - podkreśla policjantka.