12 osób skazanych za propagowanie ideologii totalitarnej

Prokuratura oskarża 12 osób o propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści Źródło: TVN24 Wrocław/ Andrzej Pawlukiewicz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, 12 grudnia przed Sądem Okręgowym w Świdnicy zapadł wyrok w sprawie dotyczącej publicznego propagowania ideologii totalitarnej oraz rozpowszechniania treści i symboliki zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa. Zdaniem śledczych, 12 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w latach 2016-2018 zorganizowało i brało udział w sumie siedmiu koncertach neonazistowskich.

"Zarzuty dotyczyły w szczególności organizowania i uczestnictwa w wydarzeniach, podczas których publicznie prezentowano symbole oraz treści nawiązujące do ideologii nazistowskiej i faszystowskiej, a także rozpowszechniano materiały wzywające do nienawiści na tle narodowościowym i rasowym" - informuje Mariusz Pindera rzecznik prasowy Prokuratura Okręgowa w Świdnicy.

W ramach śledztwa przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono materiały z zakazaną symboliką i przesłuchano ponad 200 świadków. Część działań realizowano przy międzynarodowej pomocy prawnej.

Wielka akcja ABW w Dzierżoniowie. "Chodzi o koncert zespołów neonazistowskich" Źródło: tvn24

"Sąd uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył kary pozbawienia wolności w wymiarze od czterech miesięcy do roku, z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby, wynoszącym trzy lata. Dodatkowo skazani zostali zobowiązani do informowania sądu o przebiegu okresu próby oraz do poniesienia kosztów postępowania w wysokości po dziewięć tysięcy złotych każdy" - dodaje Pindera.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu procesu z wyłączeniem jawności. Prokuratura przeanalizuje treść i motywy rozstrzygnięcia po doręczeniu pisemnego uzasadnienia i rozważa wniesienie środka odwoławczego w zakresie dotyczącym wymiaru kar wobec dwóch głównych oskarżonych - Piotra G. i Krzysztofa S.

OGLĄDAJ: TVN24 HD