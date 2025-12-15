12 osób skazanych za propagowanie ideologii totalitarnej

W piątek, 12 grudnia przed Sądem Okręgowym w Świdnicy zapadł wyrok w sprawie dotyczącej publicznego propagowania ideologii totalitarnej oraz rozpowszechniania treści i symboliki zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa. Zdaniem śledczych, 12 mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w latach 2016-2018 zorganizowało i brało udział w sumie siedmiu koncertach neonazistowskich.
"Zarzuty dotyczyły w szczególności organizowania i uczestnictwa w wydarzeniach, podczas których publicznie prezentowano symbole oraz treści nawiązujące do ideologii nazistowskiej i faszystowskiej, a także rozpowszechniano materiały wzywające do nienawiści na tle narodowościowym i rasowym" - informuje Mariusz Pindera rzecznik prasowy Prokuratura Okręgowa w Świdnicy.
W ramach śledztwa przeprowadzono przeszukania, zabezpieczono materiały z zakazaną symboliką i przesłuchano ponad 200 świadków. Część działań realizowano przy międzynarodowej pomocy prawnej.
"Sąd uznał oskarżonych za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył kary pozbawienia wolności w wymiarze od czterech miesięcy do roku, z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby, wynoszącym trzy lata. Dodatkowo skazani zostali zobowiązani do informowania sądu o przebiegu okresu próby oraz do poniesienia kosztów postępowania w wysokości po dziewięć tysięcy złotych każdy" - dodaje Pindera.
Wyrok zapadł po przeprowadzeniu procesu z wyłączeniem jawności. Prokuratura przeanalizuje treść i motywy rozstrzygnięcia po doręczeniu pisemnego uzasadnienia i rozważa wniesienie środka odwoławczego w zakresie dotyczącym wymiaru kar wobec dwóch głównych oskarżonych - Piotra G. i Krzysztofa S.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Superwizjer