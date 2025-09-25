Tajemnicza paczka przed sklepem, "widać migającą diodę". Trwa akcja służb

Budziszów Wielki (woj. dolnosląskie) Źródło: Google Earth

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o akcji służb w miejscowości Budziszów Wielki. Znaleziono tam paczkę z nieznaną zawartością. "W środku widać migające diody. Aktualnie jest pięć radiowozów i dwie straże pożarne. Oczekują na saperów, akcja trwa od 1.30" - napisał internauta.

Akcja służb, Budziszów Wielki (Dolnośląskie) Źródło: Rafał/Kontakt24

Komunikat policji

Rzeczniczka prasowa jaworskiej policji podkomisarz Ewa Kluczyńska przekazała, że zgłoszenie wpłynęło o godzinie 2.30.

- Ochrona jednego ze sklepów w miejscowości Budziszów Wielki znalazła paczkę pod billboardem przed sklepem. Policjanci, którzy dotarli na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce wezwano grupę pirotechników, w paczce widoczna jest czerwona migająca dioda - poinformowała policjantka.

Akcja służb, Budziszów Wielki (Dolnośląskie) Źródło: Rafał/Kontakt24

Jak przekazała rzeczniczka, niewykluczone, że konieczna będzie "kontrolowana detonacja" na miejscu. Policja apeluje do mieszkańców, by omijali to miejsce.

Na miejscu trwają działania policji. Wezwano również grupę kontrterrorystów.

