Tajemnicza paczka przed sklepem, "widać migającą diodę". Trwa akcja służb

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o akcji służb w miejscowości Budziszów Wielki. Znaleziono tam paczkę z nieznaną zawartością. "W środku widać migające diody. Aktualnie jest pięć radiowozów i dwie straże pożarne. Oczekują na saperów, akcja trwa od 1.30" - napisał internauta.
Komunikat policji
Rzeczniczka prasowa jaworskiej policji podkomisarz Ewa Kluczyńska przekazała, że zgłoszenie wpłynęło o godzinie 2.30.
- Ochrona jednego ze sklepów w miejscowości Budziszów Wielki znalazła paczkę pod billboardem przed sklepem. Policjanci, którzy dotarli na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce wezwano grupę pirotechników, w paczce widoczna jest czerwona migająca dioda - poinformowała policjantka.
Jak przekazała rzeczniczka, niewykluczone, że konieczna będzie "kontrolowana detonacja" na miejscu. Policja apeluje do mieszkańców, by omijali to miejsce.
Na miejscu trwają działania policji. Wezwano również grupę kontrterrorystów.
Autorka/Autor: mm/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Rafał/Kontakt24