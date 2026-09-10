Oferowali ogromne zyski, ofiar szukali w internecie. Dwaj mężczyźni zatrzymani
Dwaj obywatele Ukrainy w wieku 22 i 23 lat usłyszeli zarzuty w sprawie oszustw związanych z fikcyjnymi inwestycjami. Zdaniem śledczych działali w zorganizowanej grupie przestępczej, mieli wyłudzać pieniądze od osób, które uwierzyły w obietnice wysokich zysków. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
Kusili zyskami z walut i akcji. Trafili do aresztu
Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu ustaliła, że mężczyźni w lipcu tego roku wraz z innymi osobami zamieszczali w internecie ogłoszenia dotyczące inwestycji, które w rzeczywistości nie istniały. W ofertach pojawiały się między innymi inwestycje w waluty, akcje spółek oraz surowce energetyczne. Pokrzywdzeni, zachęceni obietnicami dużych zysków, przekazywali oszustom swoje pieniądze. Łącznie było to około 1,5 miliona złotych.
Jak ustalili śledczy, podejrzani nie ograniczali się do internetowych ogłoszeń. Pieniądze mieli też osobiście odbierać w domach osób, które zdecydowały się "zainwestować", a następnie przekazywać je innym kierującym działalnością grupy.
Oszuści działali na Dolnym Śląsku. Jeden z zatrzymanych miał też dopuścić się podobnych przestępstw w okolicach Suwałk oraz Głubczyc (województwo opolskie).
Przyznali się do winy
Obaj podejrzani przyznali się do oszustwa i złożyli wyjaśnienia. Wcześniej nie byli karani. Za zarzucane przestępstwa grozi im kara od roku do 10 lat więzienia. Prokuratura ustala tożsamość pozostałych osób związanych z grupą. Śledczy nie wykluczają, że liczba osób, które straciły pieniądze, będzie większa. Śledztwo trwa.