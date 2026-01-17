Logo strona główna
"Jesteśmy w pełni przygotowani". Jerzy Owsiak: razem można robić rzeczy niezwykłe

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zapewnił, że przed 34. Finałem WOŚP, który odbędzie się w niedzielę 25 stycznia, wszystko zostało przygotowane. Podzielił się też kilkoma szczegółami z przygotowań i skomentował krytyczne uwagi pod jego adresem.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 25 stycznia pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

W sobotę prezes Fundacji WOŚP spotkał się z mediami na terenie budującego się studia na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie powstaje m.in. ważąca 150 ton scena.

34. Finał WOŚP. Owsiak: jesteśmy w pełni przygotowani

- Jesteśmy w pełni przygotowani do kolejnego, 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - powiedział Owsiak.

Jednocześnie przekazał, że kilka dni temu organizatorzy zmierzyli się ze skutkami mrozów, które wymusiły konieczność "pracy maszyn w innym trybie", ale wszystko przebiega zgodnie z planem. - Musieliśmy przygotować specjalne ogrzewane pomieszczenie dla urządzeń i ściągnęliśmy z Gdańska tak zwane paliwo arktyczne. Pozwoliło to, by agregaty pracowały przez cały dzień - dodał.

Jerzy Owsiak na spotkaniu z mediami
Jerzy Owsiak na spotkaniu z mediami
Źródło: Albert Zawada/PAP

W tegorocznym Finale, jak poinformował prezes WOŚP, będzie 1681 sztabów w Polsce i na świecie, a zaangażowanych będzie około 120 tys. wolontariuszy. Dodał, że w tym roku WOŚP po raz pierwszy zagra także na Malcie i w Indiach. - Gramy na całym świecie. Jesteśmy pełni podziwu, zwłaszcza dla Polaków, którzy robią to poza granicami naszego kraju, bo robią to sami z siebie - podkreślił Owsiak.

Część wydarzeń rozpocznie się już w sobotę, m.in. miasteczko WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego oraz bieg "Policz się z cukrzycą", organizowany również wirtualnie.

W miasteczku WOŚP w sobotę od godziny 12 można napić się gorącej herbaty czy odbyć ćwiczenia z pierwszej pomocy. Zaplanowane są też występy artystów. Zagrają m.in. takie zespoły jak Myslovitz, LemON, Dżem czy Happysad.

Szpitale wciąż liczą na sprzęt od WOŚP, bo ten, który mają, się zużywa. "Mamy jeszcze wiele innych potrzeb"
Źródło: Karolina Białczewska/Fakty po Południu TVN24

Owsiak przypomniał także, że ruszyły aukcje na platformie Allegro. Swoją licytację uruchomił m.in. premier Donald Tusk. Na zwycięzcę czekają złote korki piłkarskie z napisem "Donald Tusk" i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Owsiak: razem można robić rzeczy niezwykłe

Owsiak wymienił dziedziny medycyny dziecięcej, które wzmocniła Fundacja dzięki pieniądzom zebranym w dotychczasowych finałach (w sumie ponad 2,6 mld złotych). To m.in. kardiologia, neonatologia, nefrologia, okulistyka, onkologia.

- Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - dodał.

Jerzy Owsiak na spotkaniu z mediami
Jerzy Owsiak na spotkaniu z mediami
Źródło: Albert Zawada/PAP

Prezes Orkiestry odniósł się do krytycznych głosów pod swoim adresem.

- Ja nigdy nie zbierałem na siebie żadnych pieniędzy - podkreślił Owsiak. - W związku z tym wszelkiego rodzaju hasła "nie daję Owsiakowi" są bardzo słuszne. Nie dawajcie Owsiakowi. Jeżeli jest jakiś Owsiak, który zbiera pieniądze podczas Finałów, trzeba to powstrzymać - dodał.

W ubiegłym roku, kiedy WOŚP zbierała na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej, podczas 33. Finału zebrano ponad 289 mln złotych.

pc

Wynik 33. Finału WOŚP: ponad 289 mln złotych

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

