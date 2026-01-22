Logo strona główna
WOŚP 2026

"Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom"

WOŚP
"Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom"
Źródło: Karolina Białczewska/Fakty po Południu TVN24
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera środki na zakup sprzętu medycznego, ale to człowiek zawsze był na pierwszym planie. Widać to w historiach beneficjentów poprzednich finałów, kiedy WOŚP grała na rzecz zdrowych uszu i serc dzieci. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na zdrowe brzuszki.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

W tę niedzielę, czyli 25 stycznia, ponownie zagra wyjątkowa orkiestra. - W tym roku będzie 1681 sztabów. Szanowni państwo, to nie są tylko sztaby organizowane w Polsce. Gramy na całym świecie - zaznaczył Jurek Owsiak, prezes WOŚP.

- To jest lekcja solidarności, odpowiedzialności, to jest lekcja pomocy i dla takiej organizacji, jak newsy telewizyjne, jest to wielka, wielka duma, że możemy w tym uczestniczyć - powiedział Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i "Faktów" TVN. - Żeby o tym świecie, który jest dzisiaj w takiej niepewności: co jest prawdą, co fałszem, co jest sztuczną inteligencją, co jest wytworem tej inteligencji, w tych bezdusznych algorytmach, żeby nie zgubić człowieka - dodał.

Michał Samul o Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Źródło: TVN24

Równe szanse

Człowiek na pierwszym planie jest u Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już od ponad 30 lat. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wspomina pierwszy finał. - Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, bo możemy podzielić sobie nasze wyposażenie kliniki na erę przed finałem i po finale - oceniła doktor nauk medycznych Katarzyna Radomska z Kliniki Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej PUM.

Zaczęło się od 2003 roku i programu przesiewowych badań słuchu. Klinika otrzymała wtedy sprzęty o wartości 3 milionów złotych. W całej Polsce z tego programu skorzystało już prawie 8 milionów dzieci.

Konferencja WOŚP
To lekcja "solidarności, odpowiedzialności, pomocy". TVN gra z WOŚP
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
Kamila Urzędowska w filmie "Lalka", reż. Maciej Kawalski (2026)
Kamila Urzędowska zaprasza na wspólny seans "Lalki"

- Diagnostyka niedosłuchu u dzieci i sama kwalifikacja do implantu ślimakowego jest dość skomplikowana, bo opiera się nie tylko na badaniach słuchu, ale również na badaniach równowagi - wyjaśniła doktor Radomska.

Takie badania po urodzeniu przeszła 11-letnia Basia. Urodziła się zupełnie niesłysząca, a teraz ma aparat słuchowy. Gra na gitarze i - jak przyznała - jedynie w bardzo głośnych miejscach zdarza jej się nie usłyszeć tego, co ktoś mówi. - Po prostu podchodzę bliżej i rozmawiamy. Czasami coś niedosłyszę, to wtedy ta osoba musi powtórzyć - wytłumaczyła Basia Kaczmarek.

Przy wadach słuchu kluczowy jest czas. - Dzieci, które urodziły się niedosłyszące lub głuche, w odpowiednim momencie dostały aparat słuchowy, a jeżeli była taka konieczność - implant ślimakowy. Rozwinęły słuch i mowę na tyle, że nie potrzebują kształcenia specjalnego, mają równe szanse - powiedziała doktor Radomska.

Serca dla dzieci

W 2006 roku Fabian urodził się z bardzo rzadką wadą serca. Serduszka WOŚP towarzyszyły mu od pierwszych godzin życia.

- Zostałem przetransportowany karetką z inkubatorem specjalistycznym, oklejonym serduszkami WOŚP, sama karetka była także zakupiona przez WOŚP - wspomina dziś Fabian Świątkowski.

Przez następne lata badania i leczenie Fabiana również odbywały się na sprzętach zakupionych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Moimi głównymi marzeniami tak naprawdę jest to, żeby zdać studia i pomagać ludziom. Chciałbym tę dobroć, która została kiedyś mi podarowana, przekazywać dalej innym ludziom - wyznał.

TVN-x-WOŚP_10-lat_grafika
Razem od 10 lat. TVN znów gra z WOŚP jako główny partner medialny
Marta Kuligowska
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: przyjadę, przeczytam, powiem
Blisko 120 tysięcy wolontariuszy już w niedzielę zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP

Harcerze, strażnicy miejscy i nauczyciele wspierają WOŚP

Dobro występuje pod wieloma postaciami. Jeszcze przed finałem w wielu miastach odbywa się mnóstwo wydarzeń, które zachęcają do wpłat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Oławie, na przykład, uczono pierwszej pomocy i układano puzzle. Zbiórkę w tym mieście wspiera straż miejska i harcerze.

- Tak naprawdę oławski sztab WOŚP zaczął się od naszego hufca. Dlatego nie może nas zabraknąć na imprezie WOŚP-owej, która jest nieodzownym elementem już oławskiego finału - powiedział podharcmistrz Michał Strzelczyk, komendant hufca ZHP Oława.

Na pomysł układania puzzli wpadła nauczycielka jednej z oławskich szkół. Jak sama mówi, jej uczniowie pomaganie mają we krwi.

- Pierwszy finał to było pierwsze zbieranie pieniążków u nas, do takiej puszki po konserwie wtedy jeszcze - wspomina nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 w Oławie Justyna Piotrowska.

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

pc

W niedzielę 34. finał WOŚP. Gramy dla "zdrowych brzuszków naszych dzieci"

pc
Autorka/Autor: Karolina Białczewska

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

