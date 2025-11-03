Logo TVN24
Świat

Lawina w Himalajach. Wielu zabitych, są ranni i zaginieni

Siedem osób zginęło, a cztery uznawane są za zaginione po tym, jak w rejonie jednego z himalajskich szczytów zeszła lawina.

Jak przekazała nepalska gazeta "The Kathmandu Post", lawina zeszła w poniedziałkowy poranek i uderzyła w bazę himalaistów Yalung Ri. Siedem osób zginęło, cztery zostały ranne, a cztery kolejne uznano za zaginione. Ofiary śmiertelne to trzej obywatele Francji, po jednym - Kanady i Włoch oraz dwóch - Nepalu.

Lawina w Himalajach. "Przysypała wszystkich"

Komisarz policji Gyana Kumara Mahato przekazał, że lawina zeszła, kiedy w obozie przebywała 15-osobowa grupa wspinaczy, przygotowujących się do zdobycia szczytu Dolma Khang (6332 m n.p.m.), położonego na północnym wschodzie kraju.

- Lawina przysypała wszystkich znajdujących się na stoku - przekazał Mahato.

Akcja ratownicza, utrudniona ze względu na ograniczenia w ruchu lotniczym i ze względów pogodowych, została wstrzymana po zapadnięciu zmroku. Ma być wznowiona we wtorkowy poranek.

Przed tragedią w dolinie Rolwaling przez kilka dni padał śnieg i panowały złe warunki pogodowe.

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: PAP, The Kathmandu Post

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

