Świat

Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie

|
Zniszczenia na Filipinach
Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych
Źródło: Reuters
Zniszczone domy, zablokowane ulice i lawiny błotne - to skutki uderzenia supertajfunu Ragasa w północne regiony Filipin. Żywioł niósł ulewne opady deszczu oraz wiatr o prędkości ponad 267 km/h. Na starcie z najsilniejszym do tej pory tajfunem w tym roku przygotowują się między innymi mieszkańcy południowych regionów Chin.

Ragasa uderzył w poniedziałek w wyspę Panuitan położoną w prowincji Cagayan na północy Filipin. Żywioł o sile odpowiadającej huraganowi kategorii 5 (najwyższej) w skali Saffira-Simpsona spowodował poważne zniszczenia infrastruktury oraz lawiny błotne. Telewizja Al-Dżazira informuje o co najmniej trzech ofiarach i pięciu zaginionych, powołując się na lokalne służby i władze. Wcześniej w kraju zamknięto część szkół oraz urzędów w stolicy - Manili oraz 29 prowincjach na wyspie Luzon.

Po przejściu nad Filipinami Ragasa lekko osłabł, jednak nadal niesie huraganowy wiatr o prędkości przekraczającej 200 km/h oraz ulewne opady deszczu. Według prognoz w najbliższych godzinach żywioł ma uderzyć w południowe regiony Chin.

Ragasa uderzył w północne regiony Filipin
Ragasa uderzył w północne regiony Filipin
Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ
Zniszczenia na Filipinach
Zniszczenia na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

Zniszczenia na Filipinach

Na północy Filipin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zdjęcia publikowane przez agencje prasowe pokazują poważne zniszczenia spowodowane przez supertajfun. W prowincji Benguet na wyspie Luzon doszło do lawiny błotnej, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 24 tysiące osób zostało ewakuowanych z centralnych i północnych regionów wyspy Luzon.

W wielu regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed obfitymi opadami deszczu, które mogą powodować powodzie i lawiny błotne. Zawieszone są krajowe loty, obowiązuje także zakaz opuszczania portów przez łodzie i promy.

Supertajfun Ragasa uderzył w północne regiony Filipin
Supertajfun Ragasa uderzył w północne regiony Filipin

Ragasa zagraża milionom osób

Według prognoz we wtorek Ragasa ma dotrzeć do Hongkongu. Od wielu godzin w zamieszkałym przez ponad 7 milionów osób mieście trwają przygotowania na starcie z żywiołem. Lokalne władze wydały mieszkańcom worki z piaskiem, aby mogli zabezpieczyć swoje domy przed zalaniem. W sklepach ustawiają się długie kolejki po podstawowe artykuły. Zamknięto także szkoły oraz niektóre firmy, poważnie zostanie zakłócony również ruch lotniczy.

Losy supertajfunu z niepokojem śledzą także mieszkańcy chińskiej prowincji Guangdong. Służby szykują się na ewakuację nawet 400 tysięcy osób. W Shenzhenie przygotowano około 800 schronów. W sumie w co najmniej 10 dużych miastach na południu Chin wprowadzono specjalne środki ostrożności. Z kolei na Tajwanie ewakuowano ponad 7600 osób z górskich terenów na południu i wschodzie wyspy. Odwołano także co najmniej 273 loty.

Według prognoz Ragasa pod koniec tygodnia dotrze do wybrzeży północnego Wietnamu, a następnie Laosu.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, Al-Dżazira, BBC, CNN, France24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

