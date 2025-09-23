Najsilniejszy tajfun w tym roku uderzył. Miliony osób w niebezpieczeństwie

Supertajfun Ragasa na zdjęciach satelitarnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ragasa uderzył w poniedziałek w wyspę Panuitan położoną w prowincji Cagayan na północy Filipin. Żywioł o sile odpowiadającej huraganowi kategorii 5 (najwyższej) w skali Saffira-Simpsona spowodował poważne zniszczenia infrastruktury oraz lawiny błotne. Telewizja Al-Dżazira informuje o co najmniej trzech ofiarach i pięciu zaginionych, powołując się na lokalne służby i władze. Wcześniej w kraju zamknięto część szkół oraz urzędów w stolicy - Manili oraz 29 prowincjach na wyspie Luzon.

Po przejściu nad Filipinami Ragasa lekko osłabł, jednak nadal niesie huraganowy wiatr o prędkości przekraczającej 200 km/h oraz ulewne opady deszczu. Według prognoz w najbliższych godzinach żywioł ma uderzyć w południowe regiony Chin.

Ragasa uderzył w północne regiony Filipin Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

Zniszczenia na Filipinach Źródło: PAP/EPA/BERNIE SIPIN DELA CRUZ

Zniszczenia na Filipinach

Na północy Filipin trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zdjęcia publikowane przez agencje prasowe pokazują poważne zniszczenia spowodowane przez supertajfun. W prowincji Benguet na wyspie Luzon doszło do lawiny błotnej, w której zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Ponad 24 tysiące osób zostało ewakuowanych z centralnych i północnych regionów wyspy Luzon.

W wielu regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed obfitymi opadami deszczu, które mogą powodować powodzie i lawiny błotne. Zawieszone są krajowe loty, obowiązuje także zakaz opuszczania portów przez łodzie i promy.

Supertajfun Ragasa uderzył w północne regiony Filipin

Ragasa zagraża milionom osób

Według prognoz we wtorek Ragasa ma dotrzeć do Hongkongu. Od wielu godzin w zamieszkałym przez ponad 7 milionów osób mieście trwają przygotowania na starcie z żywiołem. Lokalne władze wydały mieszkańcom worki z piaskiem, aby mogli zabezpieczyć swoje domy przed zalaniem. W sklepach ustawiają się długie kolejki po podstawowe artykuły. Zamknięto także szkoły oraz niektóre firmy, poważnie zostanie zakłócony również ruch lotniczy.

Losy supertajfunu z niepokojem śledzą także mieszkańcy chińskiej prowincji Guangdong. Służby szykują się na ewakuację nawet 400 tysięcy osób. W Shenzhenie przygotowano około 800 schronów. W sumie w co najmniej 10 dużych miastach na południu Chin wprowadzono specjalne środki ostrożności. Z kolei na Tajwanie ewakuowano ponad 7600 osób z górskich terenów na południu i wschodzie wyspy. Odwołano także co najmniej 273 loty.

Według prognoz Ragasa pod koniec tygodnia dotrze do wybrzeży północnego Wietnamu, a następnie Laosu.

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 28

Super Typhoon #NandoPH (RAGASA)

Issued at 11:00 AM, 23 September 2025

Valid for broadcast until the next bulletin at 5:00 PM today.



SUPER TYPHOON NANDO MAINTAINS ITS STRENGTH AS IT CONTINUES TO MOVE WEST NORTHWESTWARD OVER THE WEST PHLIPPINE SEA.… pic.twitter.com/ZAD44FdXaR — PAGASA-DOST (@dost_pagasa) September 23, 2025 Rozwiń