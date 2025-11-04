Tajfun Kalmaegi uderzył. Poważne zniszczenia w części kraju

Tajfun Kalmaaegi (lokalnie nazywany Tino) dotarł do centralnych Filipin we wtorek. Żywioł w momencie uderzenia niósł ulewne opady deszczu oraz wiatr o stałej prędkości 150 km/h, a w porywach osiągający 205 km/h. Jak przekazały miejscowe służby, w wyniku działania cyklonu tropikalnego zginęła co najmniej jedna osoba.
Domy zalane po dachy
Jednym z najbardziej poszkodowanych terenów jest region Visayas. Agencja Reuters podała, że ewakuowano tam dziesiątki tysięcy mieszkańców wysp Luzon i Mindanao. W niektórych miastach, między innymi w Talisas oraz Cebu City, wystąpiły poważne powodzie. Opublikowane w sieci filmy przedstawiają zalane po dachy domy. W najnowszych komunikacie krajowa agencja meteorologiczna PAGASA poinformowała, że Kalmaegi osłabł po dotarciu do lądu, ale nadal stanowi zagrożenie dla mieszkańców zachodniej cześci Visayas oraz regionu Negros Island.
Z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych w kraju odwołano ponad 160 lotów. Ostrzeżenia wydano także dla osób korzystających z transportu morskiego. Według meteorologów cyklon tropikalny przyniesie fale sztormowe sięgające trzech metrów. Po opuszczeniu Filipin tajfun Kalmaegi skieruje się w kierunku Wietnamu, gdzie ma dotrzeć w czwartek wieczorem.
Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik
Źródło: Reuters, PAGASA
Źródło zdjęcia głównego: Reuters/MDRRMO Silago