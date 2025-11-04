Logo TVN24
Świat

Tajfun Kalmaegi uderzył. Poważne zniszczenia w części kraju

|
W Filipiny uderzył tajfun Kalmaegi
Filipiny - skutki uderzenia tajfunu Kalmaegi
Źródło: Reuters
Co najmniej jedna osoba nie żyje w wyniku uderzenia tajfunu Kalmaegi w Filipiny. Cyklon tropikalny sieje zniszczenie w centralnym regionie Visayas. Mieszkańcy zmagają się z poważnymi powodziami oraz porywistym wiatrem, którego porywy sięgają nawet 205 km/h.

Tajfun Kalmaaegi (lokalnie nazywany Tino) dotarł do centralnych Filipin we wtorek. Żywioł w momencie uderzenia niósł ulewne opady deszczu oraz wiatr o stałej prędkości 150 km/h, a w porywach osiągający 205 km/h. Jak przekazały miejscowe służby, w wyniku działania cyklonu tropikalnego zginęła co najmniej jedna osoba.

Domy zalane po dachy

Jednym z najbardziej poszkodowanych terenów jest region Visayas. Agencja Reuters podała, że ewakuowano tam dziesiątki tysięcy mieszkańców wysp Luzon i Mindanao. W niektórych miastach, między innymi w Talisas oraz Cebu City, wystąpiły poważne powodzie. Opublikowane w sieci filmy przedstawiają zalane po dachy domy. W najnowszych komunikacie krajowa agencja meteorologiczna PAGASA poinformowała, że Kalmaegi osłabł po dotarciu do lądu, ale nadal stanowi zagrożenie dla mieszkańców zachodniej cześci Visayas oraz regionu Negros Island.

Z powodu niebezpiecznych warunków pogodowych w kraju odwołano ponad 160 lotów. Ostrzeżenia wydano także dla osób korzystających z transportu morskiego. Według meteorologów cyklon tropikalny przyniesie fale sztormowe sięgające trzech metrów. Po opuszczeniu Filipin tajfun Kalmaegi skieruje się w kierunku Wietnamu, gdzie ma dotrzeć w czwartek wieczorem.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Kalmaegi
Prognozowana trasa przejścia tajfunu Kalmaegi
Źródło: PAGASA/X

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, PAGASA

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/MDRRMO Silago

Franciszek Wajdzik
