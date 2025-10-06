Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz o sumie 5-15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze zmieniających się kierunków, umiarkowany, na zachodzie chwilami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - wtorek, 7.10

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północy i północnym zachodzie kraju. W centrum, na wschodzie i południu okresami popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków północnych, będzie umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od poniżej 70 do ponad 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeo będą neutralne w północnej połowie kraju, niekorzystne - w południowej połowie.

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno, okresami pojawi się deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka wtorek z dużym zachmurzeniem z niewielkimi przejaśnieniami, możliwe są jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada też deszcz. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Wiatr północny, powieje umiarkowanie. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr północno-zachodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie, okresami popada deszcz. Termometry wskażą 10 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie, niewykluczony jest słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie bez większych zmian, o północy osiągnie 90 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Wiatr zachodni i północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

Warunki drogowe w dzień