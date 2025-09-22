Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski. W pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Warmię i Podlasie pojawią się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. Temperatura osiągnie od 7 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 10 st. C w centrum kraju i na Śląsku, do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 23.09

Wtorek zapowiada się z zachmurzeniem kłębiastym dużym z większymi przejaśnieniami na północy, zachodzie i w centrum kraju. Opady deszczu na południu i wschodzie sięgną 5 l/mkw., będą stopniowo odsuwać się znad regionów centralnych kraju. Przelotne opady możliwe są natomiast na Pomorzu i Warmii. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Wyżynie Śląskiej, 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje północny, na ogół umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na zachodzie, w centrum i na północy kraju wyniesie 70 procent i więcej. Na południu i południowym wschodzie osiągnie ona z kolei poziom 80-90 procent. Warunki biometeo na północy, w centrum, na południu i na wschodzie będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno, okresami wystąpi deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Wiatr okaże się północny, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek czeka nas pochmurna aura, do południa możliwy jest słaby deszcz. Pod wieczór prognozowane są większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pogodna noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura minimalna osiągnie 8 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się pochmurny z większymi przejaśnieniami, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą będzie w Poznaniu pochmurno z przejaśnieniami, początkowo możliwy jest deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie we wtorek w Poznaniu będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

To będzie pochmurna noc we Wrocławiu, okresami możliwy jest deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu czeka nas we wtorek pochmurna aura, pod wieczór możliwe są większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

To będzie pochmurna noc z przejaśnieniami. Temperatura minimalna osiągnie 12 st. C. Wiatr nadciągnie północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek w Krakowie zapowiada się pochmurno, okresami wystąpi deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 994 hPa.

