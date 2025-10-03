Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pogodna, choć na wschodzie, a nad ranem także na zachodzie pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, Ziemi Łódzkiej i w Małopolsce do 5-6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z południowego wschodu i wschodu będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami - dość silny, w porywach dochodzący 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 4.10

Sobota przywita nas małym i umiarkowanym zachmurzeniem. W ciągu dnia od zachodu będzie jednak wzrastać do dużego. Chmury przyniosą opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy, które obejmują stopniowo Pomorze i regiony zachodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Kaszubach, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu. Porywy osiągną do 60-80 km/h, szczególnie na północnym zachodzie i w górach.

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - sobota, 4.10

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent w części Małopolski, Górnego Śląska i centrum Polski do ponad 80 procent na zachodzie. Warunki biometeo będą neutralne we wschodniej części kraju i niekorzystne w zachodniej.

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, ale można liczyć na przejaśnienia. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę zachmurzenie w Warszawie będzie umiarkowane, ale pod wieczór wzrośnie do dużego. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu - porywy osiągną do 50 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Jutro w Trójmieście niebo będzie zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Po południu i wieczorem spodziewany jest deszcz. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach dochodzący do 60 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura wyniesie przynajmniej 2 st. C. Wiatr, wiejący z południowego wschodu, będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę mieszkańcy Poznania powinni przygotować się na umiarkowane i duże zachmurzenie, a po południu i wieczorem - opady deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 13 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach dochodzący do 50-60 km/h Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu spodziewana jest pogodna aura. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Jutro we Wrocławiu zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu i wieczorem prognozuje się opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Wiatr umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu - porywy osiągną do 50-60 km/h. Ciśnienie będzie się zmniejszać, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie minimum 0 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie szykuje się sobota z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy osiągną do 50 km/godz. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 986 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl