Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni

Naukowcy opracowali szczepionkę przeciw groźnemu wirusowi słoni

EEHV to wirus, który może wywołać śmiertelną chorobę krwotoczną u młodych słoni. Stanowi główną przyczynę śmierci młodych słoni azjatyckich. Ich liczebność wynosi poniżej 40 tysięcy osobników i są uznawane za gatunek zagrożony. Wirusem mogą zarazić się także słonie afrykańskie.

- U dorosłych słoni wirus ten zazwyczaj nie powoduje wielu problemów. Po zakażeniu mogą one praktycznie samodzielnie kontrolować infekcję. Trudności pojawiają się u młodych słoni, których układ odpornościowy nie potrafi jeszcze rozpoznawać wirusa. Jest on w stanie wywołać bardzo ciężką chorobę krwotoczną, która może doprowadzić do śmierci w ciągu zaledwie 24 godzin - powiedziała Katie Edwards, główna specjalistka ds. ochrony przyrody w Chester Zoo w zachodniej Anglii.

To właśnie w ogrodach zoologicznych EEHV jest szczególnie groźnie. W samym Chester Zoo w ciągu ostatniej dekady z powodu zakażenia wirusem zmarło siedem młodych słoniątek.

Opracowali szczepionkę przeciw groźnemu wirusowi

Już w najbliższej przyszłości wiele młodych słoni, zarówno żyjących w ogrodach zoloogicznych, jak i dziko, może uniknąć śmierci z powodu EEHV. Naukowcy z Uniwersytetu Surrey w brytyjskim Guildford, Chester Zoo oraz Agencja Zdrowia Zwierząt i Roślin poinformowali bowiem, że szczepionka przeciwko wirusowi jest gotowa do szerszego zastosowania. Swoje odkrycie opisali na łamach czasopisma "Nature Communications".

Badania proof-of-concept, czyli przeprowadzone podczas klinicznej fazy rozwoju leku, wykazały, że szczepionka jest bezpieczna i wywołuje silną odpowiedź immunologiczną - ogłosiły w piątek instytucje zaangażowane w badanie. Na początku badacze przetestowali szczepionkę na dorosłych słoniach, które wcześniej miały kontakt z wirusem. Dzięki temu dowiedzieli się, na co zwrócić uwagę przy monitorowaniu ich odpowiedzi immunologicznej.

Chcą udostępnić szczepionkę wszystkim zainteresowanym

Badacze podkreślają, że szczepionka jest prosta w użyciu. Najpierw podawany jest wektor wirusowy, niosący dwa białka EEHV, a następnie dawka przypominająca z oczyszczonymi białkami i substancją pomocniczą wzmacniającą odpowiedź. Podczas testów nie stwierdzono skutków ubocznych.

Według autorów badania szczepionka może być stosowana w ogrodach zoologicznych i rezerwatach przyrody. Trwają prace nad przygotowaniem jej dla krajów, w których żyją dzikie słonie.

- Jeśli chodzi o udostępnienie szczepionki młodym słoniątkom, to jesteśmy na etapie, na którym chcemy to zrobić teraz. Chcemy mieć pewność, że inne ogrody zoologiczne, w których żyją narażone zwierzęta, będą mogły z niej skorzystać. A potem chcemy myśleć szerzej - podsumowała Edwards.