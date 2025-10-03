Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Burze, które powstają podczas pożarów i strzelają ognistymi piorunami. To pozwoli je prognozować

Chmura pyrocumulonimbus
Skutki pożaru Creek Fire (materiał z 2020 roku)
Naukowcy stworzyli pierwszy model burz napędzanych przez intensywne pożary. Na razie sprawdza się on na małą skalę, ale jeśli zostanie rozwinięty, może wspomóc badania nad tymi groźnymi zjawiskami w skali całej Ziemi.

W 2020 roku w Kalifornii wybuchł jeden z największych pożarów w historii stanu - Creek Fire. Był na tyle potężny, że tworzył własne chmury burzowe typu cumulonimbus flammagenitus. Strzelają one piorunami, które są w stanie wzniecać nowe pożary lub ponownie podpalać obszary wcześniej ugaszone przez strażaków.

Pierwszy model burz powstających w wyniku pożarów

Do tej pory naukowcom nie udawało się odtworzyć procesu powstawania chmur typu cumulonimbus flammagenitus w modelach. Przełom przyniosło badanie przeprowadzone przez zespół Ziminga Ke z Instytutu Badań Pustyni (DRI) w Reno w Nevadzie. Naukowcy z powodzeniem odtworzyli obserwowany czas trwania, wysokość oraz siłę chmury wytworzonej przez pożar Creek Fire. Ponadto w swoim modelu skutecznie zreplikowali burze powstałe podczas innego dużego pożaru w Kalifornii - Dixie Fire z 2021 roku. Badania opublikowano od koniec września na łamach czasopisma "Geophysical Research Letters".

Chmura cumulonimbus flammagenitus
Chmura cumulonimbus flammagenitus
Źródło: NASA/James Haseltine and the Oregon Air National Guard, 173rd Fighter Wing/Adam Voiland
Ten pożar stał się tak ogromny, że tworzy własną pogodę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ten pożar stał się tak ogromny, że tworzy własną pogodę

Świat

Jak powstają "ogniste" chmury

Te niezwykłe chmury nie tylko sprzyjają wzniecaniu kolejnych pożarów, lecz także wpływają długofalowo na jakość powietrza, pogodę i klimat. Podczas tworzenia się chmura cumulonimbus flammagenitus wtłacza dym i wilgoć do górnych warstw atmosfery z siłą porównywalną z wybuchem małego wulkanu, wpływając na to, jak ziemska atmosfera odbiera i odbija światło słoneczne. Aerozole z pożarów mogą utrzymywać się w atmosferze miesiącami lub nawet dłużej, zmieniając skład stratosfery. Gdy dostają się do obszarów polarnych, wpływają na dynamikę warstwy ozonowej Antarktydy. Modyfikują chmury i albedo (zdolność odbijania światła przez daną powierzchnię) oraz przyspieszają topnienie lodu i śniegu.

Naukowcy szacują, że każdego roku na świecie występują dziesiątki, a nawet setki pożarów lasów na tyle potężnych, że są w stanie tworzyć własne chmury typu cumulonimbus flammagenitus. W związku z coraz większą liczbą dużych pożarów będą one występować coraz częściej. Ke wyjaśnił, że model poprawi gotowość na burze wywoływane przez pożary na poziomie krajowym, a postępy dokonane przez jego zespół pomogą opracować modele w skali regionalnej i globalnej.

Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy

Świat

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: ScienceDaily

Źródło zdjęcia głównego: NASA/James Haseltine and the Oregon Air National Guard, 173rd Fighter Wing/Adam Voiland

Udostępnij:
TAGI:
PożaryKaliforniaChmury
Czytaj także:
Silny wiatr w nocy
Będzie wiać. Alarmy IMGW dla czterech województw
Prognoza
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Nocą lokalnie chwyci mróz
Prognoza
Słonie azjatyckie
Nowa szczepionka ma szansę uratować wiele młodych słoni
Nauka
Para szympansów
Monogamia i opieka nad dziećmi. Jak się mają do dłuższego życia?
Nauka
Jesień, deszcz, deszczowo, liście, park
Cyklon Amy namiesza nam w pogodzie
Prognoza
Bułgaria - śnieg
Powodzie i atak zimy w Bułgarii. "Sytuacja jest krytyczna"
Świat
Wenecja, Włochy
Odkąd działa, Wenecja nie "tonęła" ponad 100 razy
Świat
Ratownicy udzielili pomocy załodze jachtu
Orki zaatakowały jacht
Świat
Rusałka Admirał
Są w waszych piwnicach i na strychach. "Zostawmy je w spokoju"
Ciekawostki
Przymrozek, przymrozki, mróz
Zeszła noc była lodowata. -7 stopni przy gruncie
Polska
Burza Amy uderzy w Norwegię
Największe opady od ćwierć wieku, wstrzymano połączenia promowe
Świat
Norweski statek pasażerski musiał zawinąć do portu w Portland z powodu huraganu
Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
Świat
Jesień, pogodnie, pogodny dzień, słońce
Chłodny dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Waszyngton trawią pożary lasów
Tysiące strażaków w akcji. Ewakuacje, zagrożone domy
Świat
Burza Amy przyniesie silny wiatr do Wielkiej Brytanii
Amy nadciąga na Wyspy Brytyjskie. Może sparaliżować transport
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Tutaj nocą szczypnie mróz
Prognoza
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą z Ukrainą
Polska
Zimowe warunki na Śnieżce
"Widok jak z bajki" na Śnieżce
Polska
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
Prognoza
Czarny łabędź
"Terminator" usunięty z miasta po serii ataków
Świat
Ciepło w październiku
Zanosi się na jakieś termiczne szaleństwo. Jak ciepło może być w październiku
Arleta Unton-Pyziołek
Cha 1107-7626 - wizualizacja
"Zjada" miliardy ton materii w sekundę. Takiej jeszcze nie widzieli
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
Prognoza
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
Świat
Nie żyje Jane Goodall
Nie żyje Jane Goodall
Świat
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Zimna noc z lokalnymi mgłami
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica