Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Jak owady pomagają rozwiązywać zbrodnie. "Dla nich ciało to nie koniec"

Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Mucha śrubowa ponownie wykryta w USA
Źródło: Reuters
Eksperci w zakresie kryminalistyki mają nietypowych sprzymierzeńców. Są nimi owady - według specjalistów to nieomylni świadkowie zbrodni. Wśród stawonogów, które pomagają w ustaleniu szczegółów przestępstwa, znajdują się zarówno pospolite muchy plujki, jak i rzadsze, wyspecjalizowane gatunki.

Do określania momentu i przyczyny zgonu stosuje się różne metody. Jedna z najbardziej nietypowych wykorzystuje owady nekrofagiczne, czyli odżywiające się rozkładającą się tkanką. Stanowią one pierwszy sygnał dla śledczych.

- Owady pozwalają określić nie tylko czas zgonu, ale i miejsce zadania śmierci. To niecodzienna, ale niezwykle precyzyjna dziedzina kryminalistyki. Dla nich ciało to nie koniec, lecz początek nowego ekosystemu - powiedział profesor Stanisław Ignatowicz, entomolog z SGGW.

Muchy, chrząszcze i nie tylko

Najpierw pojawiają się plujki pospolite, potem chrząszcze grabarze, a z czasem drapieżniki i ich pasożyty. Każda z tych grup mówi coś innego o śmierci. Muchy plujki, te duże, błyszczące, metalicznie niebieskie, zjawiają się już w ciągu kilkunastu minut po zgonie.

- Potrafią wyczuć ciało z 30 metrów. Składają jaja w ranach lub naturalnych otworach: nosie, ustach, oczodołach - wyjaśnił Ignatowicz.

Z jaj wylęgają się larwy, które żerują i rozwijają się w ciele nieboszczyka, po czym po kilku dniach opuszczają ciało i przepoczwarzają się w suchych miejscach, nawet osiem metrów dalej. Ich tempo rozwoju, zależne od temperatury środowiska, pozwala ustalić moment zgonu z dokładnością do godzin. To bywa decydujące w śledztwach.

Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Muchówka z rodziny ścierwicowatych
Źródło: Shutterstock

Długa współpraca owadów i człowieka

Wbrew pozorom wykorzystanie owadów w kryminalistyce nie jest niczym nowym. Historia entomologii sądowej sięga XIII wieku. W Chinach, w księdze "Oczyszczenie z niesprawiedliwości", opisano przypadek rolnika zamordowanego sierpem. Do oczyszczonego narzędzia przyczepiły się muchy przyciągnięte zapachem krwi i wskazały winnego. W roku w Wielkiej Brytanii larwy plujek pozwoliły z kolei ustalić dzień zabójstwa kobiety, do którego doszło 3 września tamtego roku.

- Podejrzenie padło na męża, który nie miał alibi. Na podstawie najstarszych larw i temperatury określono moment śmierci z dokładnością do kilku godzin - wytłumaczył entomolog.

W Polsce owady pomogły wykryć "wampira ze Śląska", Bogdana Arnolda. - Sąsiedzi skarżyli się na fetor i liczne muchy siadające na szybach. To był pierwszy sygnał dla policji i seryjny morderca kobiet został ujęty 14.06.1967 r. w Katowicach - przypomniał ekspert. Sam profesor Ignatowicz w latach 80. pomagał w w śledztwie dotyczącym tajemniczej śmierci rolnika z Mazowsza.

- Na ciele znaleziono larwy w różnym stadium rozwoju. Wskazywały, że ciało przez kilka dni znajdowało się w chłodni, zanim trafiło do lasu. I to był przełom w śledztwie - relacjonował.

Marek Maruszczak, popularyzator entomologii sądowej, autor książek i twórca profilu "Zwierzęta są głupie i rośliny też" na Facebooku, dodał: - Owady nie dają się oszukać. Jeśli ciało było chłodzone, rozwój larw zatrzymuje się, ale potem rusza dalej. Wystarczy policzyć różnicę i już wiadomo, kiedy człowiek naprawdę zginął.

Padlińce siedziały na dachówkach. A gdzie ciało starszej pani?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Padlińce siedziały na dachówkach. A gdzie ciało starszej pani?

Karolina Bińkowska

Wyjątkowe gatunki w służbie wymiaru sprawiedliwości

Wśród owadów nekrofagicznych znajdują się wyjątkowe gatunki. Jednym z nich jest tzw. "mucha trumienna" - Conicera tibialis z rodziny zadrowatych. Pomimo niewielkich rozmiarów - mierzy zaledwie dwa milimetry - potrafi przekopać się przez dwa metry ziemi, by dostać się do trumny.

- To jedyny owad, który potrafi penetrować szczeliny o szerokości kilku milimetrów i rozwijać się w ciemności przez wiele pokoleń. Jej larwy kolejnych pokoleń mogą przetrwać nawet dwa lata. Jeśli je znajdziemy, wiemy, że ciało było długo zamknięte - podkreślił Ignatowicz. Maruszczak dodał: - W jednej sprawie znaleziono larwy Conicera tibialis w bagażniku auta. To był dowód, że ciało przetrzymywano tam wiele dni.

W innej historii wspomnianej przez popularyzatora entomologii sądowej mucha trumienna pojawiła się w domu, gdzie mąż ukrywał zwłoki żony pod podłogą. - To owady zdradziły, że rozkład trwał tam od tygodni - wyjaśnił.

Sprzymierzeńcami wymiaru sprawiedliwości są jednak nie tylko muchy. - Żuki grabarze potrafią zakopać martwą mysz, zdjąć jej sierść i złożyć tam jaja. To przykład owadziej troski o potomstwo - zauważył Ignatowicz. Gdy proces rozkładu ciała się kończy, pojawiają się chrząszcze skórnikowate i przekraskowate, które doszczętnie oczyszczają kości. - Przekraskowate potrafią zniszczyć nawet mumie egipskie. Wgryzają się we włosy i tkaniny - wytłumaczył naukowiec.

Owad na przynęcie i szok w całym kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Owad na przynęcie i szok w całym kraju

Świat

Nieomylni świadkowie

Współczesna entomologia sądowa potrafi też ustalić, czy rany powstały przed, czy po śmierci. - Jeśli rana krwawiła, owady składają tam jaja chętniej. Rana pośmiertna nie jest dla nich aż tak atrakcyjna - wyjaśnił profesor. W jednym z przypadków larwy z nosa kobiety, która przedawkowała kokainę, były większe niż z innych części ciała. Rozwijały się one szybciej w środowisku nasyconym narkotykiem.

- W innej sprawie w larwach znaleziono ślady leku nasennego. To wystarczyło, by stwierdzić samobójstwo - dodał Ignatowicz. - Entomolog sądowy to trochę biolog, trochę detektyw. Kiedy inni widzą rozkład, my widzimy czas, temperaturę i mikrohistorię życia po śmierci. Czasem to właśnie "robak" jest pierwszym świadkiem zbrodni. Jego cykl życia bywa bardziej precyzyjny niż zegarek ofiary - zauważył Maruszczak.

Jak podkreślił profesor Ignatowicz, owady są nieomylnymi świadkami - nie kłamią, nie zapominają i pojawiają się zawsze wtedy, gdy zgaśnie życie. Maruszczak dodał: - Każda mucha ma swoją opowieść. Jeśli potrafisz ją usłyszeć, potrafisz rozwiązać zbrodnię.

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NaukaPrzestępstwa
Czytaj także:
Kukułka zwyczajna
Sensacja w Nowym Jorku. "Viralowe szaleństwo"
Ciekawostki
Bielsko-Biała
Prawie 20 stopni w dzień, ponad 10 w nocy. Ciepło we Wszystkich Świętych
Pogoda
shutterstock_1899265906
W ich organizmach także odkryli "wieczne chemikalia"
Nauka
Ulewa, burza, deszcz
Tu będzie mocno padać. IMGW ostrzega
Prognoza
Jesień, deszcz, opady
Duża różnica temperatury między północą a południem
Prognoza
Kenia-000535
Masa ziemi osunęła się na domy. Są kolejne ofiary
Świat
Szczyt Ortler we Włoszech
Lawina w Alpach. Są ofiary śmiertelne
Świat
Jesień, wieczór, noc, mgła
Nocą temperatura spadnie do kilku stopni
Prognoza
Wiosna ulewy
Pogoda w Zaduszki mocno się popsuje
Prognoza
Hoi an-000057
Chaos w starożytnym mieście. Prawie 30 osób nie żyje
Świat
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"
Polska
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
Nauka
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
Nauka
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
Pogoda
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Prognoza
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
Prognoza
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
Polska
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
Świat
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
Prognoza
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
Świat
Orki
Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica