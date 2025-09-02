Koniec problemów z wodą w nadmorskim kurorcie. "Może być używana bez ograniczeń"

Problemy z wodą we Władysławowie (28.08.2025) Źródło: TVN24

Dominika Kotowska z referatu promocji Urzędu Miasta we Władysławowie poinformowała we wtorek, że "woda może być używana bez ograniczeń" we wszystkich miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Władysławowo-Jurata. Wcześniej komunikat w tej sprawie pojawił się w mediach społecznościowych. Chodzi o Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię, Juratę, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Czarny Młyn, Kaczyniec, Swarzewo i Gnieżdżewo.

Urząd Miasta we Władysławowie poinformował, że uzyskał wyniki badań potwierdzających prawidłową jakość wody z próbek pobranych od środy 27 do piątku 29 sierpnia. Próbki pobierano w 15 punktach kontrolnych na terenie gminy Władysławowo, gminy Puck i gminy Jastarnia. Przydatność wody do spożycia potwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku - podał we wtorek magistrat we Władysławowie. Jednocześnie przedstawicielka urzędu poinformowała, że uruchomiona na czas sytuacji związanej z niezdatnością wody do spożycia specjalna Infolinia przestaje funkcjonować.

Skażenie wody bakteriami z grupy coli

26 sierpnia we Władysławowie stwierdzono skażenie wody bakteriami z grupy coli.

Przez kilka dni część mieszkańców Władysławowa i okolic nie mogła używać do celów spożywczych wody pochodzącej z fragmentu wodociągu Władysławowo-Jurata.

