Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Koniec problemów z wodą w nadmorskim kurorcie. "Może być używana bez ograniczeń"

wladyslawowo morze baltyk wakcje S shutterstock_1633007269
Problemy z wodą we Władysławowie (28.08.2025)
Źródło: TVN24
Woda może być używana bez ograniczeń we wszystkich miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Władysławowo-Jurata - poinformował Urząd Miasta we Władysławowie (Pomorskie). Wcześniej wykryto tam skażenie wody bakteriami z grupy coli.

Dominika Kotowska z referatu promocji Urzędu Miasta we Władysławowie poinformowała we wtorek, że "woda może być używana bez ograniczeń" we wszystkich miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Władysławowo-Jurata. Wcześniej komunikat w tej sprawie pojawił się w mediach społecznościowych. Chodzi o Władysławowo, Chłapowo, Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię, Juratę, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Czarny Młyn, Kaczyniec, Swarzewo i Gnieżdżewo.

Urząd Miasta we Władysławowie poinformował, że uzyskał wyniki badań potwierdzających prawidłową jakość wody z próbek pobranych od środy 27 do piątku 29 sierpnia. Próbki pobierano w 15 punktach kontrolnych na terenie gminy Władysławowo, gminy Puck i gminy Jastarnia. Przydatność wody do spożycia potwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku - podał we wtorek magistrat we Władysławowie. Jednocześnie przedstawicielka urzędu poinformowała, że uruchomiona na czas sytuacji związanej z niezdatnością wody do spożycia specjalna Infolinia przestaje funkcjonować.

Skażenie wody bakteriami z grupy coli

26 sierpnia we Władysławowie stwierdzono skażenie wody bakteriami z grupy coli.

Przez kilka dni część mieszkańców Władysławowa i okolic nie mogła używać do celów spożywczych wody pochodzącej z fragmentu wodociągu Władysławowo-Jurata.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wodawojewództwo pomorskieSanepid
Czytaj także:
Karol Nawrocki w Wieluniu
Prezydent leci bez przedstawiciela MSZ. Bogucki: rząd nie ma relacji z USA
Polska
Klub ustalił tożsamość agresywnego pseudokibica
Pobił nastolatka, bo miał inną koszulkę. Pseudokibic namierzony
Wrocław
Nowy prezydent. Stary spór
"Widać, że iskrzy", ale "dobrze, że obie strony mają swoje kanały"
Polska
imageTitle
Rywalka o klęsce ze Świątek: nigdy mi się to nie przydarzyło
EUROSPORT
sejm budynek
Nowy sondaż partyjny
Polska
Potrącenie dwóch mężczyzn w miejscowości Błonie-Wieś
Tragiczny wypadek pod Warszawą. We dwóch na jednej hulajnodze
WARSZAWA
imageTitle
Kadra "dalej głodna zwyciężania". Teraz sprawdzian arcytrudny
EUROSPORT
Piorun
Może spaść grad. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Osaka wdzięczna Wiktorowskiemu po niesamowitym zwycięstwie
EUROSPORT
Autokar na przejściu granicznym
Chcieli wjechać do Polski, deklarowali, że pojadą dalej. Dwa razy usłyszeli "nie"
Rzeszów
imageTitle
Stalowe nerwy i zwycięstwo polskiego 14-latka w gronie zawodowców
EUROSPORT
Pełczyńska-Nałęcz
Kiedy rządowy projekt w sprawie 800 plus? Ministra: jeszcze go nie widzieliśmy
Polska
Zorza nad Polską, Rzucewo (Pomorskie)
Zorza polarna. Wasze zdjęcia
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: dwa rodzaje nieprawidłowości w dotacjach z KPO
BIZNES
Pożar w sortowni odpadów w Bełżycach pod Lublinem
Pożar sortowni. Strażacy rotują siły
Polska
Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową
Wielkie osuwisko, które miała przeżyć tylko jedna osoba
METEO
Andrij Parubij
Dzisiaj pogrzeb Parubija. Pochowają go na zabytkowym cmentarzu
Świat
restauracja rynek wlochy shutterstock_2425226251
Mogą wynosić śmieci tylko w nocy. "Ani minuty wcześniej, ani minuty później"
BIZNES
Podejrzani o oszustwa zostali zatrzymani
Oszukiwali "na legendę". Seniorzy stracili ćwierć miliona
WARSZAWA
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Wisła nie przestaje bić rekordów. Poziom wody coraz niższy
WARSZAWA
uprawa truskawek truskawki usa shutterstock_2599517487
"Wiele plonów zostało zmarnowanych". Efekt wyjazdu imigrantów
BIZNES
Nicolas Maduro
Maduro odpowiada na ruch USA. "Nigdy nie ulegniemy szantażowi"
Świat
Tusk, Nawrocki
"To jaskiniowcy ujawnili. Cywilizowany człowiek by tego nie zrobił"
Polska
Radosław Sikorski i Marco Rubio
Jutro Nawrocki, dzisiaj Sikorski. Szef MSZ z wizytą w USA
Polska
imageTitle
Świątek wie, z kim zagra. Koszmar w głowie rywalki
EUROSPORT
Jeden z nowych niszczycieli rakietowych indyjskiej marynarki wojennej INS Impahl
Think tank ostrzega: tak rozpocznie się potencjalny konflikt
Świat
Władimir Putin
Putin gra "odwrotnie do tego, co deklarował". Ze strony USA "wszystkie opcje na stole"
Świat
Rudy Giuliani
Dostanie najwyższe odznaczenie. Zapowiedź tuż po poważnym wypadku
Świat
Wołodymyr Zełenski
Kolejne spotkanie koalicji chętnych. Zełenski o "głównym elemencie gwarancji"
Świat
Andrej Babis
Były premier zaatakowany na wiecu. Został ranny
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica