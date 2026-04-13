Uciekał z "biblią" pełną narkotyków Oprac. Rafał Molenda |

Pościg w Wejherowie

Zaczęło się od kolizji. Kierowca Skody, cofając, uderzył w zaparkowaną Alfę Romeo. Mężczyzna, nie czekając na przyjazd policji, odjechał z miejsca zdarzenia.

29-latek zatrzymany po pościgu, miał narkotyki i spowodował kolizję

Policjanci próbowali zatrzymać uciekiniera, ale ten zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe. Rozpoczął się pościg ulicami miasta. W trakcie jazdy mężczyzna uszkodził swój samochód w taki sposób, że doszło do wycieku oleju. Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali go w rejonie ulicy Granicznej.

Pod wpływem alkoholu i narkotyków

Alkotest wykazał obecność niewielkiej ilości alkoholu w organizmie kierowcy. Wstępny test narkotykowy wskazywał, że mógł on być także pod wpływem substancji odurzających.

29-latek narkotyki ukrył w "biblii"

W samochodzie zatrzymanego policjanci znaleźli "biblię", w której ukryte były narkotyki - 80 gramów mefedronu i siedem gramów kokainy oraz niewielką ilość marihuany.

Narkotyki ukryte w książce wyglądającej jak Biblia

29-latek trafił do policyjnego aresztu i już usłyszał zarzuty. Odpowie za posiadanie narkotyków, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie kolizji, jazdę po alkoholu oraz inne wykroczenia popełnione podczas ucieczki. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pożar na drodze do przyszłej elektrowni jądrowej. Policja nie wyklucza podpalenia

Za posiadanie środków odurzających grozi mu do trzech lat więzienia, a za ucieczkę nawet na pięć.