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Trójmiasto

Obrał za cel przenośną toaletę. Wszystko nagrał miejski monitoring

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Obrał za cel przenośną toaletę. Wszystko nagrał miejski monitoring
Obrał za cel przenośną toaletę. Wszystko nagrał miejski monitoring
Źródło wideo: SM Wejherowo
Źródło zdj. gł.: SM Wejherowo
Nocna przejażdżka rowerowa zakończyła się interwencją straży miejskiej i sprawą w sądzie rodzinnym. 14-latek z Wejherowa został zatrzymany po tym, jak kamery nagrały jego akt wandalizmu na lokalnym skateparku.

Do zdarzenia doszło w nocy z 18 na 20 czerwca, ale strażnicy miejscy poinformowali o sprawie w środę, 24 czerwca. Około godziny 1 dyżurny straży miejskiej, obserwując obraz z miejskiego monitoringu, zauważył dwóch młodych mężczyzn, którzy przyjechali rowerami do skateparku przy ulicy Konopnickiej.

Początkowo napierał na kabinę kołem roweru
Początkowo napierał na kabinę kołem roweru
Źródło zdjęcia: SM Wejherowo

Uwagę nastolatków zwróciła stojąca na terenie obiektu przenośna kabina sanitarna. Najpierw próbowali przewrócić ją za pomocą roweru, uderzając w nią przednim kołem. Gdy to nie przyniosło efektu, jeden z nich zsiadł z jednośladu i przewrócił kabinę własnymi siłami.

Nastolatek przewrócił kabinę i odjechał
Nastolatek przewrócił kabinę i odjechał
Źródło zdjęcia: SM Wejherowo

Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej, jednak sprawców nie było już w okolicy. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania i około półtorej godziny później na ulicy św. Jacka zatrzymali do kontroli rowerzystę.

Okazało się, że kierujący jednośladem nie miał wymaganego oświetlenia ani kasku ochronnego. Według strażników był to ten sam chłopiec, którego wcześniej zarejestrowały kamery monitoringu przy skateparku. Jak ustalono, sprawca zniszczenia kabiny miał 14 lat.

- Nieletni został przekazany matce. Teraz sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rodzinnym i dla Nieletnich w Wejherowie - przekazali strażnicy.

Nowe przepisy uderzają w opiekunów

Chłopiec ma odpowiedzieć za uszkodzenie urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego, a także za jazdę rowerem bez wymaganego oświetlenia i kasku.

Funkcjonariusze zapowiadają również skierowanie wniosku do sądu wobec opiekunki nastolatka. Jak wskazują, od 3 czerwca na rodzicach i opiekunach spoczywa obowiązek dopilnowania, by nieletni rowerzyści korzystali z kasków ochronnych.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
Straż miejskaWejherowoWandalizm
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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