Były senator PiS znęcał się nad psem. Zamiast prac społecznych miał zapłacić. Sąd zadecydował

"To najbardziej bezprecedensowe porozumienie migracyjne na świecie" - oświadczył nowy amerykański sekretarz stanu Marco Rubio po rozmowach z prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele. Kraj ten przyjmie do swoich więzień "niebezpiecznych przestępców" deportowanych z USA, zaoferował też gotowość do przyjmowania skazanych obywateli amerykańskich.