Znalazła pocisk, część plaży zamknięta
Policjanci odebrali w środę po godzinie 15 informację o pocisku leżącym na plaży w Ustce. Zadzwoniła kobieta z informacją, że znalazła dziwny obiekt.
- Zgłaszająca powiedziała, że wygląda to jak pocisk z wyrzutni RPG. Policjanci z grupy minersko-pirotechnicznej zabezpieczyli teren. Fragment plaży wokół znaleziska jest teraz wyłączony z użytkowania - powiedział Michał Jarząbek z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.
Policjanci nie ujawniają szczegółów. W czwartek rano, około godziny 8, obiekt zabiorą saperzy z jednostki wojskowej w Lęborku.
Tysiące niewybuchów każdego roku
Znaleziska tego typu nie należą do rzadkości. Polska pozostaje jednym z krajów Europy, gdzie regularnie odnajdywane są pozostałości po działaniach wojennych, przede wszystkim z okresu II wojny światowej.
Według danych wojska i policji, saperzy każdego roku neutralizują od kilku do kilkunastu tysięcy niewybuchów, od granatów i pocisków artyleryjskich po bomby lotnicze. Szczególnie często takie znaleziska wykopywane są z ziemi podczas prac budowlanych, rolniczych oraz znajdowane na plażach po sztormach.
W przypadku znalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy, nie wolno ich dotykać ani przenosić. Należy oddalić się na bezpieczną odległość i niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.