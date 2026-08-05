Trójmiasto Znalazła pocisk, część plaży zamknięta Rafał Molenda |

"Przez nasz kraj przeszły różne wojny". Z czym muszą mierzyć się saperzy? Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24 (zdjęcie ilustracyjne)

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Policjanci odebrali w środę po godzinie 15 informację o pocisku leżącym na plaży w Ustce. Zadzwoniła kobieta z informacją, że znalazła dziwny obiekt.

- Zgłaszająca powiedziała, że wygląda to jak pocisk z wyrzutni RPG. Policjanci z grupy minersko-pirotechnicznej zabezpieczyli teren. Fragment plaży wokół znaleziska jest teraz wyłączony z użytkowania - powiedział Michał Jarząbek z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Policjanci nie ujawniają szczegółów. W czwartek rano, około godziny 8, obiekt zabiorą saperzy z jednostki wojskowej w Lęborku.

Tysiące niewybuchów każdego roku

Znaleziska tego typu nie należą do rzadkości. Polska pozostaje jednym z krajów Europy, gdzie regularnie odnajdywane są pozostałości po działaniach wojennych, przede wszystkim z okresu II wojny światowej.

Według danych wojska i policji, saperzy każdego roku neutralizują od kilku do kilkunastu tysięcy niewybuchów, od granatów i pocisków artyleryjskich po bomby lotnicze. Szczególnie często takie znaleziska wykopywane są z ziemi podczas prac budowlanych, rolniczych oraz znajdowane na plażach po sztormach.

W przypadku znalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy, nie wolno ich dotykać ani przenosić. Należy oddalić się na bezpieczną odległość i niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.