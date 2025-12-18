Ręka znaleziona przy wiacie śmietnikowej

Cześć ciała odkryto w środę wieczorem przy wiacie śmietnikowej przy ulicy Moniuszki w Słupsku w wyniku operacyjnych działań policji. To lewa ręka.
- Ręka po przeprowadzeniu oględzin na miejscu jej ujawnienia została zabezpieczona, a następnie przekazana do badań patomorfologicznych. W celu ustalenia do kogo należała znaleziona ręka, zostanie powołany biegły z zakresu badań DNA - przekazał Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku.
Sprawdzają, czy ma to związek z zabójstwem 31-latka
Prokurator dodał, że wyniki badań DNA pozwolą określić, czy znaleziony fragment ciała ma związek z zabójstwem Mateusza D. Rozczłonkowane ciało mężczyzny odkryto na początku grudnia na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Zarzuty zabójstwa usłyszał w tej sprawie 19-letni Alan G., który przyznał się do winy.
Autorka/Autor: MAK
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24