Ręka znaleziona przy wiacie śmietnikowej

Cześć ciała odkryto w środę wieczorem przy wiacie śmietnikowej przy ulicy Moniuszki w Słupsku w wyniku operacyjnych działań policji. To lewa ręka.

- Ręka po przeprowadzeniu oględzin na miejscu jej ujawnienia została zabezpieczona, a następnie przekazana do badań patomorfologicznych. W celu ustalenia do kogo należała znaleziona ręka, zostanie powołany biegły z zakresu badań DNA - przekazał Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Sprawdzają, czy ma to związek z zabójstwem 31-latka

Prokurator dodał, że wyniki badań DNA pozwolą określić, czy znaleziony fragment ciała ma związek z zabójstwem Mateusza D. Rozczłonkowane ciało mężczyzny odkryto na początku grudnia na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Zarzuty zabójstwa usłyszał w tej sprawie 19-letni Alan G., który przyznał się do winy.