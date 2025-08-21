Logo strona główna
Trójmiasto

Pozornie idealne warunki i śmiertelne zagrożenie. Prądy wsteczne w Bałtyku

Mężczyzna utonął w Wiśle
Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie
Źródło: TVN24
Seria tragicznych wypadków nad Bałtykiem przypomniała o zagrożeniu, jakie niosą kąpiele w pozornie idealnych warunkach. Prądy wsteczne to na bałtyckich kąpieliskach śmiertelne zagrożenie. Pojawiają się często przy słonecznej pogodzie i umiarkowanym wietrze.

W niedzielny poranek w Sztutowie życie straciła 69-letnia kobieta, porwana przez fale, gdy spacerowała po pas w wodzie. Kilka kilometrów dalej, w Stegnie, 48-letni mężczyzna utonął, próbując ratować swoje córki. Dziewczynki zdołały wyjść na brzeg, ale ich ojca nie udało się uratować.

Rzucił się do wody na ratunek córkom, utonął

Rzucił się do wody na ratunek córkom, utonął

69-latkę "wciągnął prąd wsteczny". Kilkadziesiąt kąpielisk zamkniętych przez wysokie fale

69-latkę "wciągnął prąd wsteczny". Kilkadziesiąt kąpielisk zamkniętych przez wysokie fale

Co oznaczają czerwone flagi?

O wywieszeniu czerwonej flagi na kąpielisku strzeżonym lub miejscu wyznaczonym do kąpieli decydują ratownicy pełniący dyżur, m.in. gdy szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, temperatura wody jest niższa niż 14 stopni Celsjusza, występuje skażenie wody, fala powyżej 70 centymetrów z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, a także kiedy obserwowane są silne prądy wsteczne.

To sygnał ostrzegawczy dla plażowiczów, którego nie wolno lekceważyć. Oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, nawet tuż przy brzegu i nawet na własną odpowiedzialność.

- Warto podkreślić, że kąpielą jest zanurzenie jakiejkolwiek części ciała w wodzie. Nawet wejście do kostek uznawane jest za kąpiel i może być niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ już nawet przy tak płytkim zanurzeniu fale mogą zachwiać równowagą, a silny prąd podciąć nogi i wciągnąć w głąb morza - przestrzega Justyna Merz, przewodnicząca Komisji Profilaktyki i Komunikacji Społecznej WOPR.

pc

"Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć?

Prądy wsteczne trudne do zauważenia

We niedzielnych utonięciach kluczową rolę odegrały prądy wsteczne - zjawisko odpowiadające za większość utonięć nad Bałtykiem.

Groźne prądy przybrzeżne na Bałtyku - prąd strugowy, prądy wsteczne
Groźne prądy przybrzeżne na Bałtyku - prąd strugowy, prądy wsteczne
Źródło: PAP

Prąd wsteczny, nazywany także strugowym, zwrotnym lub porywającym, to silny i wąski strumień wody, który kieruje się od brzegu w stronę morza. Zjawisko to najczęściej występuje tam, gdzie fale uderzają o brzeg i gromadzą się duże ilości wody - szczególnie w pobliżu pomostów, falochronów lub na obszarach o zróżnicowanym dnie, takich jak rowy czy płycizny.

Największym niebezpieczeństwem związanym z prądem wstecznym jest jego trudna do zauważenia obecność. Z perspektywy plażowicza miejsca te mogą wydawać się wyjątkowo spokojne - mniej fal, gładsza powierzchnia wody - co sprawia wrażenie idealnego miejsca do kąpieli. W rzeczywistości to właśnie tam najczęściej tworzy się kanał, którym woda gwałtownie wraca do morza. Prądy te pojawiają się często w warunkach, które mogą wydawać się idealne do wypoczynku nad wodą - przy słonecznej pogodzie i umiarkowanym wietrze.

Sezon na utonięcia. Kto najczęściej nie wychodzi z wody?

Sezon na utonięcia. Kto najczęściej nie wychodzi z wody?

Poznań
"Jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w Bałtyku"

"Jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w Bałtyku"

Polska

- Na plaży w Łebie 90 procent niebezpiecznych sytuacji w wodzie wydarza się właśnie w pobliżu drewnianych ostróg brzegowych. Każda budowla hydrotechniczna jest ingerencją w środowisko. Woda zachowuje się przy tych obiektach inaczej - wyjaśnia koordynator ratowników morskich w Łebie Kacper Treder.

Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, na swoim profilu na platformie X, w 2024 roku pokazał wideo z krótkim eksperymentem, który przeprowadził z jednym z ratowników.

Widać nim ratownika, który idzie przy brzegu w stronę tzw. ostrogi brzegowej. Trzymający nad głową bojkę ratowniczą mężczyzna ma wodę poniżej kolan, jednak w miarę zbliżania się do budowli poziom wody gwałtownie rośnie, zakrywając w końcu całego mężczyznę.

Kluska wyjaśnił przy tym, w jak krytycznym położeniu może znaleźć się kąpiący w pobliżu takich konstrukcji, szczególnie wtedy, gdy są fale.

- Mechanizm jest prosty - fala rzuca pływaka na pale ostróg. Człowiek myśli, że jak złapie się pali, to trochę odpocznie. Jednak, po pierwsze, złapać się nie jest łatwo, a po drugie, one są pokryte drobnymi pąklami, które tną jak żyletki i papier ścierny. Po trzecie, boczny wiatr i fala przyklejają człowieka do tych ostróg, a prąd, który się wytwarza właśnie wskutek bocznych kierunków wiatru, wyrzuca go w morze. Powstaje błędne koło. Dopóki człowiek się utrzyma, jest szansa na ratunek, jeśli się nie utrzyma, to idzie pod wodę i umiera - podkreślił.

Co robić, gdy znajdziemy się w obszarze działania prądu?

Jak podkreśla Treder, w przypadku porwania przez prąd wsteczny, największe szanse na uratowanie ma osoba, która potrafi pływać i potrafi zapanować nad swoimi emocjami.

- Jeśli znaleźliśmy się w obszarze działania prądu wstecznego, czyli prądu, który wciąga nas w głąb morza, to przede wszystkim musimy się uspokoić i ocenić, co się z nami dzieje. Kluczowe, to nie próbować za wszelką cenę płynąć najkrótszą trasą do brzegu. Dlaczego? Bo wtedy płyniemy pod prąd, który jest olbrzymią siłą. Taka osoba traci wtedy dużo siły i zmniejsza swoje szanse na ratunek. Najlepiej płynąć wzdłuż brzegu tak długo, aż opuścimy strefę działania prądu wstecznego. Wówczas możemy zacząć kierować się do brzegu - tłumaczy.

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Z plaży na cmentarz. Jak Polacy toną każdego lata

Anna Kwaśny
Dlaczego Polacy toną? Dominuje jedna przyczyna

Dlaczego Polacy toną? Dominuje jedna przyczyna

Polska
Niebezpieczne prądy strugowe
Niebezpieczne prądy strugowe
Źródło: NOAA
Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

