Po ulewach nie kursuje Żuławska Kolej Dojazdowa

Żuławska Kolej Dojazdowa nie kursuje. Deszcze uszkodziły infrastrukturę

Od godz. 8 w poniedziałek do godz. 12 we wtorek pomorscy strażacy odnotowali 996 zgłoszeń związanych z intensywnymi opadami deszczu, które przeszły nad regionem. Interwencje dotyczyły głównie zalanych posesji, piwnic i garaży. Najtrudniejsza sytuacja w skali województwa była w powiatach: nowodworskim, sztumskim, malborskim i puckim. Z powodu wielu zalań i uszkodzeń infrastruktury Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych (PTMKŻ) podjęło decyzję o zawieszeniu do odwołania kursowania wszystkich pociągów pasażerskich Żuławskiej Kolei Dojazdowej na trasie Nowy Dwór Gdański – Stegna oraz Sztutowo – Stegna – Jantar – Mikoszewo.

W wyniku nawałnic doszło do licznych zalań torowisk oraz uszkodzeń infrastruktury kolejowej, co obecnie uniemożliwia bezpieczne prowadzenie ruchu wąskotorówki.

Trwa usuwanie skutków zalania

PTMKŻ poinformowało, że trwają prace nad oszacowaniem strat i pilnym usuwaniem skutków zalania, w tym odpompowywaniem wody z newralgicznych odcinków trasy. Organizacja zwróciła się z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość, zapewniając jednocześnie, że o wznowieniu kursów będzie informować za pośrednictwem strony internetowej kolejzulawska.pl oraz mediów społecznościowych.

Osoby, które zakupiły bilety online, mają możliwość ich zwrotu w ramach procedury reklamacyjnej. W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail na adres ptmkz@wp.pl. Jak podano w komunikacie, bilety nabyte za pośrednictwem strony internetowej kolei lub serwisu e-podróżnik.pl można anulować samodzielnie, nie później niż 15 minut przed planowanym odjazdem.