Trójmiasto Peruwianka zatrzymana na gdańskim lotnisku Filip Czekała |

Prokurator o zatrzymaniu Peruwianki poszukiwanej przez Interpol Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Morski Oddział Straży Granicznej

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47-letnią obywatelkę Peru zatrzymali w środę na gdańskim lotnisku funkcjonariusze Straży Granicznej.

- Cudzoziemka przyleciała do Gdańska samolotem rejsowym z Madrytu. Podczas jej legitymowania strażnicy graniczni ustalili, że jej dane personalne figurują w bazie Interpolu w celu aresztowania - poinformował Tadeusz Gruchalla-Wensierski z zespołu prasowego komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kobieta była poszukiwana czerwoną notą przez Interpol w Limie w związku z handlem narkotykami - miała nabywać i zajmować się sprzedażą amfetaminy, konopi indyjskich oraz chlorowodorku kokainy.

Jest wniosek o areszt

Kobieta została w piątek doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W toku wykonywanych w Prokuraturze Okręgowej czynności została ona przesłuchana, a następnie prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania - mówi Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Wobec Peruwianki zostanie wdrożone postępowanie ekstradycyjne. - Prokuratura musi uzyskać wszelkie dokumenty z Peru, które umożliwią przeprowadzenie ekstradycji. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara według prawodawstwa Peru do 15 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia Noch.